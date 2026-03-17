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Aufstiegsheld in Österreich Dieser Mann soll GC jetzt vor dem Abstieg retten

Moritz Meister

17.3.2026

Gernot Messner soll GC vor dem Gang in die Challenge League bewahren.
Gernot Messner soll GC vor dem Gang in die Challenge League bewahren.
KEYSTONE

Der Name Gernot Messner dürfte bislang nur den grössten Fussball-Experten geläufig sein. Er soll die Grasshoppers nun vor dem Abstieg retten. Doch wer ist der Österreicher überhaupt? 

Moritz Meister

17.03.2026, 13:37

17.03.2026, 14:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gernot Messner führte die GC-U21 mit fünf Siegen aus sechs Spielen erfolgreich Richtung Aufstiegsplayoffs der Promotion League.
  • Nun übernimmt er bei den Grasshoppers die erste Mannschaft mit dem Ziel Klassenerhalt, statt weiter um den Aufstieg zu kämpfen.
  • Messner setzt voraussichtlich auf eine Dreierkette und soll neben dem Ligaerhalt auch im Cup für Erfolg und eine mögliche internationale Qualifikation sorgen.
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Seit Anfang November betreute Gernot Messner die U21 der Grasshoppers in der Promotion League. Dies tat er auch recht erfolgreich, in sechs Spielen an der Seitenlinie holte er fünf Siege. Lediglich gegen den FC Schötz musste man sich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Damit hielt er die Mannschaft auf Kurs in Richtung Aufstiegsplayoffs. Doch statt des Aufstiegsrennens mit der U21 heisst für Messner nun die Devise Klassenerhalt.

Mitverantwortlich für die Verpflichtung Messners war sein Vorgänger Gerald Scheiblehner selbst. Im Oktober 2025 besuchte Messner als vereinsloser Trainer seinen Kollegen bei GC, um sich weiterzubilden. Einen Monat später kam dann bereits der Wechsel von Messner zum Rekordmeister zustande.

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Vor seinem Engagement bei GC war der 45-Jährige knapp drei Jahre lang Trainer beim Grazer AK in Österreich. 2024 gelang ihm mit dem Klub der Aufstieg in die österreichische Bundesliga. Doch nach dem Aufstieg blieb der Erfolg aus, in den ersten zehn Spielen konnte kein Sieg eingefahren werden und Messner musste im Oktober 2024 seinen Posten in Graz räumen.

Ähnlich wie Scheiblehner setzt Messner in der Defensive bevorzugt auf eine Dreierkette. Eine Systemanpassung dürfte in der kurzen Zeit, die Messner bis zum Saisonende zur Verfügung hat, ohnehin nicht in Frage kommen. 

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Der Österreicher soll die Hoppers im besten Fall noch zum direkten Klassenerhalt führen. Ansonsten will man zum dritten Mal in Folge über die Barrage in der Liga bleiben. Neben dem Ligaalltag hat Messner noch die Gelegenheit, mit dem Cupsieg den ersten Titel seit 2013 zu gewinnen und sich mit der damit verbundenen Qualifikation für das internationale Geschäft beim Rekordmeister unsterblich zu machen.

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