  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abgang mit Nachgeschmack Dominik Schmid: «Am Ende stimmten zu viele Dinge beim FCB nicht mehr»

Patrick Lämmle

18.6.2026

Dominik Schmid nach der Verpassten Champions-League-Qualifikation im August 2025.
Dominik Schmid nach der Verpassten Champions-League-Qualifikation im August 2025.
Keystone

Dominik Schmid hat den FC Basel Richtung Salzburg verlassen. In einem Interview spricht er über die Gründe und verrät, dass er sich gut vorstellen könnte, seine Karriere dereinst in Basel zu beenden.

Patrick Lämmle

18.06.2026, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dominik Schmid verliess vor wenigen Tagen den FC Basel und läuft per sofort für RB Salzburg auf. Er freut sich darauf, mit den Österreichern europäisch spielen zu können.
  • In einem Interview mit der «BaZ» sagt er, dass ihm «der Wechsel persönlich extrem wehtut».
  • Beim FC Basel hätten aber zu viele Dinge nicht mehr gepasst und er habe nicht das Gefühl gehabt, dass man mit ihm in die Zukunft gehen wolle.
Mehr anzeigen

An der Fussball-WM haben noch nicht einmal alle Teams ihr erstes Spiel bestritten, da bereiten sich viele Vereine bereits auf die neue Saison vor. So auch RB Salzburg mit Neuzugang Dominik Schmid. Der 28-Jährige verliess in diesem Sommer den FC Basel. In einem Interview mit der «BaZ» sagt Schmid über die Beweggründe: «Vom FCB lag nichts auf dem Tisch – weder eine Vertragsverlängerung, noch gab es ein anderes Zeichen, das mich dazu gebracht hätte, in Basel zu bleiben.»

Sein Vertrag wäre noch bis 2027 gelaufen. Bedeutet auch, dass er in einem Jahr den Verein hätte ablösefrei verlassen können. «Es ist menschlich, dass man dann Optionen prüft.» Er habe von den FCB-Verantwortlichen nicht gespürt, dass sie mit ihm in die Zukunft gehen wollten, meint Schmid. «Im Gegenteil, sie signalisierten sofort Gesprächsbereitschaft, mit anderen Vereinen über meinen Wechsel zu verhandeln.»

«Am Ende stimmten zu viele Dinge beim FCB nicht mehr»

Er freue sich nun auf die Möglichkeit, in Salzburg zu spielen. «Gleichzeitig möchte ich festhalten, dass mir der Wechsel persönlich extrem wehtut. Der Abschied aus Basel ist mir schwergefallen, ich habe wochenlang schlecht geschlafen. Aber am Ende stimmten einfach zu viele Dinge beim FCB nicht mehr.»

Was genau ihm nicht mehr gepasst hat, bleibt unausgesprochen. «Ich will meinen Klub des Herzens nicht vorführen», sagt Schmid. Wer im Interview zwischen den Zeilen liest, der wird den Eindruck nicht los, dass Schmid weder mit FCB-Boss David Degen noch mit Trainer Stephan Lichtsteiner das Heu auf derselben Bühne hatte.

Im Interview stellt er auch klar, dass er nichts vom Wort Karriereplanung halte. «Eine Karriere zu planen, ist im Fussball praktisch unmöglich geworden. Er ist so schnelllebig, es gibt so viele Dinge, die der Spieler nicht beeinflussen kann.» Er könne sich aber durchaus vorstellen, «eines Tages wieder für immer zurück zum FC Basel zu kommen».

Nun freue er sich darauf, mit Salzburg anzugreifen. «So unlogisch ist mein Wechsel nicht. Im Gegensatz zum FCB spielt Salzburg nun europäisch, wir peilen die Ligaphase der Europa League an.»

Das könnte dich auch interessieren

Basel-Star lässt Zukunft offen. Shaqiri: «Es könnte sein, dass ich den FCB in dieser Transferphase noch verlasse»

Basel-Star lässt Zukunft offenShaqiri: «Es könnte sein, dass ich den FCB in dieser Transferphase noch verlasse»

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

Katar-Fans kennen keinen einzigen Nati-Spieler: «Shaqiri? Gomez? Zuric?»﻿

13.06.2026

Meistgelesen

Wollte Epstein belastendes Material über Trump herausrücken?
Trump und Iran unterzeichnen Deal – Schweiz ausgebootet
Russischer Exilkünstler verspottet Putin – drei Tage später ist er tot
Luxus-Resort Bürgenstock lädt gebuchte Hotelgäste kurzfristig aus
EDA behauptet: «Bürgenstock findet statt» – das sehen die USA anders﻿

Super League

Medienchef mit Update nach Brand. Deshalb bleibt der FC Basel auch zum Saisonstart ohne Heimkabine

Medienchef mit Update nach BrandDeshalb bleibt der FC Basel auch zum Saisonstart ohne Heimkabine

Déjà-vu bei den Grasshoppers. GC soll noch diese Woche verkauft werden – die Besitzer werden wieder chinesisch

Déjà-vu bei den GrasshoppersGC soll noch diese Woche verkauft werden – die Besitzer werden wieder chinesisch

Austria Lustenau statt FCB. Dion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich

Austria Lustenau statt FCBDion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich

Transfer offiziell. Jonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Transfer offiziellJonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Thun setzt auf SFV-U20-Coach. Fringer über Privitelli: «Das ist eine überraschende Wahl»

Thun setzt auf SFV-U20-CoachFringer über Privitelli: «Das ist eine überraschende Wahl»

Fussball-Videos

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

17.06.2026

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Elijah und Isaiah Okafor unterstützen ihren Bruder Noah an der WM hautnah vor Ort. blue Sport hat die Okafors in ihrer Villa in Beverly Hills besucht und nachgefragt, wie der Nati-Stürmer mit der Jokerrolle umgeht.

18.06.2026

Yakin blickt selbstkritisch aufs Katar-Spiel zurück: «War mein Fehler»

Yakin blickt selbstkritisch aufs Katar-Spiel zurück: «War mein Fehler»

18.06.2026

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar zum WM-Auftakt gerät die Schweiz vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina unter Druck. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andy Böni vor Ort in Los Angeles.

18.06.2026

Görtler: «Demirovic ist einer der Top-Spieler von Bosnien»

Görtler: «Demirovic ist einer der Top-Spieler von Bosnien»

18.06.2026

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

Seoane: «Ich stehe mit den Spielern an der WM nicht im Kontakt»

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

So fiebern Elijah und Isaiah Okafor mit Bruder Noah mit

Yakin blickt selbstkritisch aufs Katar-Spiel zurück: «War mein Fehler»

Yakin blickt selbstkritisch aufs Katar-Spiel zurück: «War mein Fehler»

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

«Die Nati-Spieler sollten sich ein Beispiel an Shaqiri nehmen»

Görtler: «Demirovic ist einer der Top-Spieler von Bosnien»

Görtler: «Demirovic ist einer der Top-Spieler von Bosnien»

Mehr Videos