St. Gallens Willem Geubbels muss wie Timothy Fayulu vom FC Sion und Diogo Carraco von Lausanne-Sport für zwei Spiele aussetzen. Keystone

Willem Geubbels vom FC St. Gallen, Timothy Fayulu vom FC Sion und Diogo Carraco von Lausanne-Sport müssen nach Platzverweisen in der Super League für zwei Spiele aussetzen.

SDA

Stürmer Geubbels und Torhüter Fayulu waren am Sonntag in Sitten in der Nachspielzeit wegen einer leichten Tätlichkeit unter Berücksichtigung einer Provokation des Feldes verwiesen worden. Carraco sah nach einem groben Foul in der Partie gegen die Grasshoppers ebenfalls in der zusätzlichen Spielzeit die Rote Karte. Er war erst vier Minuten zuvor eingewechselt worden.

Die turbulente Schlussphase des Spiels Sion – St. Gallen zieht weitere Sperren mit sich. Der ebenfalls mit der Roten Karte bedachte Benjamin Bertrand, Trainerassistent bei den Wallisern, wird für zwei Spiele von der Trainerbank verbannt. Er hatte das Spielfeld betreten, um vehement beim Schiedsrichter zu reklamieren. Darüber hinaus muss der Sportdirektor des FC Sion, Barthélémy Constantin, beim nächsten Spiel auf der Tribüne Platz nehmen. Der Sohn von Vereinspräsident Christian Constantin hatte unerlaubterweise die technische Zone verlassen.

sda