«Das ist einfach blöd» – Mehmedi kritisiert Tsimba nach Platzverweis 09.05.2026

Emmanuel Tsimba von den Grasshoppers muss für drei Spiele aussetzen. Der Stürmer wird nach seinem Platzverweis im Derby am Samstag gegen den FC Zürich belangt.

Keystone-SDA SDA

Zum Ausschluss hatte eine Tätlichkeit Tsimbas gegen Lindrit Kamberi in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geführt. Der GC-Akteur wurde dafür mit einer Sperre für drei Partien belegt.

Tsimba verpasst damit unter anderem das Duell am Dienstag gegen das Ranglisten-Schlusslicht Winterthur.

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