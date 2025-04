Wechsel zum FCZ? Abrashi: «Du kannst mir alles Geld der Welt geben» 10.04.2025

Neben dem Feld gute Freunde, auf dem Feld erbitterte Kontrahenten: GC-Kultfigur Amir Abrashi und Ex-FCZler Admir Mehmedi sind im Fussball-Talk Heimspiel zu Gast und blicken auf ihre Rivalität auf dem Rasen zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Jugendfreunde Amir Abrashi und Admir Mehmedi sind gemeinsam mit GC-Fan Roman Kilchsperger zu Gast im Fussball-Talk Heimspiel und sprechen über die schwierige Situation des Rekordmeisters.

Abrashi und Mehmedi, die sich zu gemeinsamen Juniorenzeiten bei Winterthur kennenlernen, erinnern sich an ihre Rivalität auf dem Platz, die in einem Länderspiel zwischen der Schweiz und Albanien ihren Höhepunkt erreicht.

Freundschaft hin oder her – einen Wechsel zum Stadtrivalen in Aktivzeiten kann sich weder Abrashi noch Mehmedi vorstellen. Mehr anzeigen

Kämpfer, Leader, Kultfigur – Amir Abrashi ist seit Jahren das Gesicht des Grasshopper Club Zürich und hält dem kriselnden Schweizer Rekordmeister trotz schwieriger Zeiten die Treue. In über 250 Spielen läuft Abrashi in seiner Karriere für GC auf und legt selbst in Interviews eine einzigartige Leidenschaft an den Tag.

Bestes Beispiel: Das Interview mit blue Sport nach dem geschafften Ligaerhalt im letzten Sommer, in dem der 35-Jährige seinen Emotionen freien Lauf lässt. «Dieses Interview beschreibt ihn als Mensch und als Spieler Eins-zu-eins», sagt Jugendfreund Admir Mehmedi im Fussball-Talk Heimspiel. «Das ist nicht gespielt und das spricht für ihn. Ich kenne ihn seit 20 Jahren und durfte hautnah miterleben, wie viel Energie ihn das gekostet hat in der letzten Saison.»

Ein Urschrei und grosse Emotionen – das denkwürdige Interview von GC-Captain Abrashi 31.05.2024

«Was machst du eigentlich?»

Abrashi und Mehmedi lernen sich zu gemeinsamen Zeiten bei den Winterthur-Junioren kennen, bevor sich die Wege allerdings trennen. Während Abrashi bei GC gross wird, spielt Mehmedi für den Stadtrivalen. Die Freundschaft leidet darunter aber nicht. «Unsere Freundschaft hat unter der Rivalität nie gelitten. Wir sind nie aneinandergeraten – nur im Spiel.»

Mehmedi erinnert sich vor allem an das Länderspiel zwischen der Schweiz und Albanien 2016. «Da ist er mich dermassen angegangen, dass ich gedacht habe: Was machst du eigentlich?», erzählt Mehmedi und fügt an: «Er hat nicht einmal eine Antwort gegeben und lief davon, als wäre es das Normalste der Welt. Er ist dann wie im Film und du kannst nicht mit ihm kommunizieren. Aber nach den 90 Minuten ist er wieder der normale Amir.»

Ein Wechsel zum Stadtrivalen?

Beinahe stehen die beiden Freunde ganz zum Ende von Mehmedis Karriere noch gemeinsam auf dem Platz. «Ich habe ihm gesagt: Komm doch zu uns. Ich hätte ihn mit Handkuss aufgenommen», so Abrashi, der mit seiner Idee aber auf kein Gehör stösst. «Als Spieler habe ich das ausgeschlossen. Das kam für mich nicht infrage», stellt Mehmedi klar.

Und umgekehrt? Hätte Mehmedi die GC-Legende womöglich zu einem Wechsel zum FCZ bewegen können? «Keine Chance. Da kannst du mir alles Geld der Welt geben. Ich würde keinen Millimeter in diese Richtung machen», lässt Abrashi keine Zweifel offen. Mehmedi bestätigt: «Im Fussball sagt man ja: Sag niemals nie. Aber bei ihm bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher, dass er das nie machen würde.»

Heimspiel: Die ganze Sendung

Amir Abrashi – Kämpfer, Leader, Kultfigur Hoppers-Captain Amir Abrashi hält seinem Club die Treue – in guten wie in schlechten Zeiten. Mit Jugendfreund und Ex-FCZ-ler Admir Mehmedi, GC-Fan Roman Kilchsperger und Stefan Eggli spricht er über seine Karriere und die schwierige Situation bei GC. 10.04.2025

Heimspiel als Podcast