Duell der Neo-Trainer: Schafft Basel gegen Yverdon den Befreiungsschlag?

#Vorschau

Der FC Basel startet den nächsten Anlauf, seine Negativserie in der Super League zu beenden. Wenige Tage nach dem siegreichen Debüt von Trainer Fabio Celestini im Cup-Achtelfinal in Kriens soll am Sonntag in der Meisterschaft der erste Sieg seit Ende Juli herausspringen. Gegner ist Yverdon, das mit Alessandro Mangiarratti ebenfalls einen neuen Coach hat.