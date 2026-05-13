  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Der 13. Mai 2006 jährt sich zum 20. Mal FCZ-Legende Blerim Dzemaili: «Es war wie ein Märchen für mich»

Björn Lindroos

13.5.2026

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Am 20. Mai 2006 gewann der FCZ in letzter Sekunde die Finalissima gegen Basel und wurde Schweizer Meister. Zum 20-jährigen Jubiläum erinnert sich Blerim Dzemaili bei blue Sport an den grossen Tag zurück und erzählt, wie er ihn dieses Jahr feiert.

13.05.2026

Am 20. Mai 2006 gewann der FCZ in letzter Sekunde die Finalissima gegen Basel im Joggeli und wurde Schweizer Meister. Zum 20-jährigen Jubiläum erinnert sich Blerim Dzemaili bei blue Sport an den grossen Tag zurück und erzählt, wie er ihn dieses Jahr feiert.

Björn Lindroos

13.05.2026, 10:08

13.05.2026, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum 20-jährigen Jubiläum des 13. Mai 2006 erinnert sich FCZ-Legende Blerim Dzemaili an seine Emotionen zurück.
  • Er erzählt auch, wie er die Ausschreitungen auf dem Platz wahrgenommen hat und was ihm heute im Fussball fehlt.
  • Der FCZ feiert das Jubiläum mit einem Spezialtrikot im letzten Spiel der Saison.
Mehr anzeigen

In der einen Stadt ist das Datum heilig, in der anderen würde man den Tag am liebsten jedes Jahr überspringen. Am Mittwoch jährt sich der 13. Mai 2006 zum 20. Mal. Der Tag, an dem der FC Zürich dem FC Basel die Meisterschaft in letzter Sekunde noch wegschnappte.

Rückblick: Am letzten Spieltag der Saison 2005/06 kam es in der Super League zur Finalissima. Dem FCB hätte im Klassiker ein Unentschieden gereicht, um Meister zu werden. Nach diesem Remis sah es dann auch lange aus. Bis FCZ-Filipescu den Ball in der 93. Minute beim Stand von 1:1 über die Linie drückte und die Zürcher so zum Meistertitel schoss. Der pure Wahnsinn im Joggeli.

Dzemaili schwelgt in Erinnerungen

Einer, der an diesem Tag mittendrin war, ist Blerim Dzemaili. Der damals 20-jährige Züribueb stand beim FCZ in der Startelf und feierte seinen ersten grossen Titel. 20 Jahre später erinnert er sich bei blue Sport zurück: «Es war ein ganz spezieller Tag. Eigentlich hat gar niemand erwartet, dass wir so weit kommen. Aber dann ist alles aufgegangen, es war wie ein Märchen für mich.»

Mittendrin: Ein junger Blerim Dzemaili feiert seinen ersten Meistertitel am 13. Mai 2006.
Mittendrin: Ein junger Blerim Dzemaili feiert seinen ersten Meistertitel am 13. Mai 2006.
KEYSTONE

Spielerisch sei das Spiel nicht wirklich gut gewesen: «Vom Spiel her war es ein schlechtes Spiel. Es war einfach dramatisch, ein richtiger Final. Dass wir dann in der 93. Minute gewinnen, war schon sehr, sehr speziell.»

Besonders speziell: Für Verteidiger Filipescu war das Meistertor sein überhaupt erster Treffer der Saison. «Filipescu hat ja eigentlich nie ein Tor geschossen. Er nennt diesen Tag bis heute Filipescu-Day», erzählt Dzemaili lachend.

Heute vor 20 Jahren. Die legendäre 93. Minute

Heute vor 20 JahrenDie legendäre 93. Minute

«Heute gibt es weniger Rivalitäten»

Nach dem Spiel kam es auf dem Platz zu wüsten Szenen. Basler Hooligans stürmten den Platz und gingen teilweise auf Spieler des FCZ los. Der Tag ging darum auch als «Schande von Basel» in die Geschichte ein.

«Die Sicherheitsmassnahmen waren damals nicht sehr gut. Es gab wohl zu wenig Sicherheitspersonal», erinnert sich Dzemaili. Und führt aus: «So ist Fussball. Auf der einen Seite herrscht Freude, auf der anderen Trauer. Ich habe mich in diesem Moment einfach nur gefreut, dass wir Meister geworden sind, und habe versucht, den Rest auszublenden.

Nach dem Spiel stürmten Basler Hooligans den Platz und sorgten für wüste Szenen.
Nach dem Spiel stürmten Basler Hooligans den Platz und sorgten für wüste Szenen.
KEYSTONE

Die Auswirkungen dieses Tages spürt Dzemaili bis heute noch: «Jeden 13. Mai werde ich darauf angesprochen. Es ist für die FCZ-Fans ja der wichtigste Tag im Jahr.» Grundsätzlich habe er die Rivalität zum FCB immer genossen: «Diese Rivalität mit Basel war meine ganze Karriere etwas Schönes. Solche Rivalitäten braucht es im Fussball, heute gibt es diese Rivalitäten zwischen Spielern und Klubs immer weniger.»

Telefongespräche und ein Sondertrikot

Und wie feiert Blerim Dzemaili das 20-jährige Jubiläum am Mittwoch? «Es ist immer ein spezieller Tag. Ich habe immer noch guten Kontakt mit Filipescu, Inler oder auch Fredy Bickel. Ich werde versuchen, mit ihnen zu telefonieren, weil man sich mittlerweile schon auch aus den Augen verloren hat.»

Der Klub feiert das Jubiläum derweil mit einer Sonderkollektion und wird am Samstag im letzten Spiel der Saison gegen Servette in einem Spezialtrikot, angelehnt an jenes von 2006, auflaufen.

Und in Basel? Dort würde man den Tag zum 20. Mal wohl am liebsten aus dem Kalender ausradieren.

Meistgelesen

Trump: «Ich denke nicht an die finanzielle Situation der Amerikaner»
Putin, Trump und Maga-Stars mischeln bei historischer Abstimmung im Nachbarland mit
So verrückt war das erste ESC-Halbfinale
Polizei Waadt sucht 25-Jährigen nach mutmasslicher Gewalttat
Französin mit Hantavirus ist im kritischen Zustand

Mehr Super League

Abstieg besiegelt. Winterthurs Kasami unter Tränen: «Mir fehlen die Worte»

Abstieg besiegeltWinterthurs Kasami unter Tränen: «Mir fehlen die Worte»

Vasovic und das Aluminium. Ist das der verrückteste Fehlschuss der Saison?

Vasovic und das AluminiumIst das der verrückteste Fehlschuss der Saison?

Super League. Servette und Guillemenot gehen getrennte Wege

Super LeagueServette und Guillemenot gehen getrennte Wege

Fussball-Videos

Winti-Edelfan Thurnheer beim Zigarre-Rauchen erwischt

Winti-Edelfan Thurnheer beim Zigarre-Rauchen erwischt

13.05.2026

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

13.05.2026

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Am 20. Mai 2006 gewann der FCZ in letzter Sekunde die Finalissima gegen Basel und wurde Schweizer Meister. Zum 20-jährigen Jubiläum erinnert sich Blerim Dzemaili bei blue Sport an den grossen Tag zurück und erzählt, wie er ihn dieses Jahr feiert.

13.05.2026

Winti-Edelfan Thurnheer beim Zigarre-Rauchen erwischt

Winti-Edelfan Thurnheer beim Zigarre-Rauchen erwischt

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Dzemaili über Finalissima 2006 gegen Basel: «Es war wie ein Märchen für mich»

Mehr Videos