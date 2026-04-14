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Klub-Legenden zum Knall in Zürich Dzemaili: «Beim FCZ hat nun ein anderer Spieleragent viel zu sagen»

Michael Wegmann

14.4.2026

Blerim Dzemaili zum FCZ-Trainer-Knall.
Blerim Dzemaili zum FCZ-Trainer-Knall.
KEYSTONE

Dennis Hediger per sofort weg, GC-Legende Marcel Koller übernimmt ab Sommer. Das sagen die Klub-Legenden Blerim Dzemaili, Admir Mehmedi und Florian Stahel zum Knall beim FC Zürich.

Michael Wegmann

14.04.2026, 13:56

14.04.2026, 13:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Zürich feuert am Dienstag Trainer Dennis Hediger und erstickt die Diskussion um dessen Nachfolger gleich im Keim: Ab der nächsten Saison übernimmt GC-Legende Marcel Koller.
  • Die Klub-Legenden Blerim Dzemaili, Admir Mehmedi und Florian Stahel sagen blue News, was sie zum Knall beim FCZ meinen. 
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Dzemaili: «Hedigers Entlassung überrascht nicht»

Blerim Dzemaili: «Die Entlassung von Dennis Hediger hat mich nicht überrascht. Trainer werden nach Resultaten gemessen und die hat er nicht geliefert. Und die Auftritte waren ja nicht gerade spektakulär. Zudem darf man nicht vergessen, dass Hediger noch die Wahl des ehemaligen Sportchefs Milos Malenovic war, das hat sicher auch dazu beigetragen.  Trotzdem ist es schade, dass einmal mehr nur der Trainer die Konsequenzen zu tragen hat.

Dass nun Marcel Koller in der neuen Saison übernimmt, passt dazu. Mittlerweile hat ja mit Dino Lamberti beim FCZ ein anderer Spieleragent viel zu sagen. Koller und auch Carlos Bernegger arbeiten seit Jahren mit Lamberti zusammen. Fachlich gibt es bei Koller sicher keine Fragezeichen. Er hat längst bewiesen, dass er ein sehr guter Trainer ist.»

Knall beim FC Zürich. Hediger per sofort entlassen – Marcel Koller wird ab Sommer neuer FCZ-Trainer

Knall beim FC ZürichHediger per sofort entlassen – Marcel Koller wird ab Sommer neuer FCZ-Trainer

Mehmedi: «Ob Marcel Koller die Jungen entwickeln kann?»

Admir Mehmedi: «Ich bin sehr überrascht über den Zeitpunkt der Entlassung von Dennis Hediger. Zwar war die sportliche Entwicklung zuletzt ungenügend und die Resultate haben klar gefehlt, dennoch wirkt dieser Schritt kurz vor Saisonende etwas überraschend. Der FC Zürich hat sich bewusst für ihn entschieden und ihm das Vertrauen ausgesprochen – zumal im Klub mehrfach betont wurde, dass man mit seiner Arbeit grundsätzlich zufrieden sei. Umso mehr stellt sich die Frage, weshalb man ihm nicht zumindest die verbleibenden Spiele gegeben hat. Gleichzeitig darf man aber nicht ausblenden, dass Hediger die Mannschaft nicht entscheidend vorangebracht hat. Trotz schwieriger Umstände im Umfeld und personellen Veränderungen im Kader wäre eine klarere sportliche Handschrift zu erwarten gewesen.

Mit Marcel Koller setzt der FC Zürich nun auf eine erfahrene Lösung, die in der Vergangenheit bereits auf höchstem Niveau gearbeitet hat. Sein Leistungsausweis spricht für sich, er wird Stabilität reinbringen. Doch entscheidend wird sein, ob er auch die jungen Spieler gezielt weiterentwickeln kann – für genau diese Ausrichtung will der FCZ schliesslich stehen.»

Stahel: «Das Vertrauen in Hediger war nicht gross»

Florian Stahel: «Für mich ist die Entlassung die logische Konsequenz, so hart es auch tönt. Aber so ist nun mal das Business, wenn die Resultate fehlen und keine Entwicklung feststellbar ist. Dass das Vertrauen in Dennis Hediger nicht wirklich gross ist, hat sich schon gezeigt, als vor ein paar Wochen Carlos Bernegger, der langjährige Assistenztrainer von Marcel Koller geholt wurde.»

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