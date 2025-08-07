Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel 06.08.2025

Edimilson Fernandes von den Young Boys muss bei drei Pflichtpartien aussetzen. Der Mittelfeldspieler wird nach seinem Platzverweis am Mittwoch in Basel belangt.

Keystone-SDA SDA

Fernandes verpasst durch die Sperre die Super-League-Heimspiele am Sonntag gegen Sion und am 31. August gegen Lugano sowie am 17. August den Match der 1. Hauptrunde im Schweizer Cup beim Erstligisten Courtételle.

Fernandes hatte sich bei der 1:4-Niederlage der Young Boys in Basel in der 58. Minute zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. Die Ohrfeige gegen Dominik Schmid bestrafte Schiedsrichter Luca Cibelli mit der Roten Karte.

