Tätlichkeit gegen Schmid Edimilson Fernandes wird für drei Spiele gesperrt

SDA

7.8.2025 - 12:41

Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel

Edimilson verursacht Penalty, ohrfeigt Schmid und fliegt vom Platz – Basel dreht das Spiel

06.08.2025

Edimilson Fernandes von den Young Boys muss bei drei Pflichtpartien aussetzen. Der Mittelfeldspieler wird nach seinem Platzverweis am Mittwoch in Basel belangt.

Keystone-SDA

07.08.2025, 12:41

07.08.2025, 12:50

Fernandes verpasst durch die Sperre die Super-League-Heimspiele am Sonntag gegen Sion und am 31. August gegen Lugano sowie am 17. August den Match der 1. Hauptrunde im Schweizer Cup beim Erstligisten Courtételle.

Fernandes hatte sich bei der 1:4-Niederlage der Young Boys in Basel in der 58. Minute zu einer Tätlichkeit hinreissen lassen. Die Ohrfeige gegen Dominik Schmid bestrafte Schiedsrichter Luca Cibelli mit der Roten Karte.

VAR-Flop bei FCB gegen YB. Schiri-Boss Wermelinger räumt Fehler ein: «Das hätte nicht passieren dürfen»

VAR-Flop bei FCB gegen YBSchiri-Boss Wermelinger räumt Fehler ein: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

Videos aus dem Ressort

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

