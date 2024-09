Yverdons Trainer Alessandro Mangiarratti verfügt nach dem Zuzug des Jamaikaners Dexter Lembikisa über eine neue Alternative in der Verteidigung Keystone

Der FC Yverdon-Sport übernimmt leihweise von Wolverhampton für diese Saison den Jamaikaner Dexter Lembikisa (20).

SDA

Der Rechtsverteidiger ist die letzte Verstärkung für das Team von Alessandro Mangiarratti. Im Frühling spielte Lembikisa in Schottland bei Heart of Midlothian. Der jamaikanische Internationale (10 Länderspiele) ist am Wochenende gegen Lausanne erstmals spielberechtigt, teilt Yverdon auf seiner Internetseite mit.

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘, 𝗗𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥 ! 🇯🇲💚



YS boucle son mercato avec l’arrivée de Dexter Lembikisa (20 ans). Le latéral arrive en prêt pour la saison 24/25 en provenance de Wolverhampton, où il a été formé.



Dexter Lembikisa compte 10 sélections avec la Jamaïque. pic.twitter.com/a2nlb6q13w — Yverdon Sport (@yverdonsport) September 17, 2024

