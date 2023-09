St.Gallen – Lausanne-Sport 2:1 Credit Suisse Super League, 6. Runde, Saison 23/24 02.09.2023

St. Gallen gewinnt auch das dritte Heimspiel der Saison. Beim 2:1-Erfolg gegen Lausanne-Sport ebnet ein Platzverweis den Gastgebern den Weg und sorgen zwei Einwechselspieler für den Unterschied.

Mehr als 70 Minuten lang dominierten Zweikämpfe, Schiedsrichter-Diskussionen und andere Scharmützel die fahrige Partie. Dann brach zuerst Fabian Schubert St. Gallens Stürmerbann und erhöhte mit Isaac Schmidt ein zweiter Joker auf 2:0. Für den Aufsteiger von Genfersee konnte Brighton Labeau in der 90. Minute nur noch verkürzen. Auch der letztjährige Torschützenkönig der Challenge League traf als Einwechselspieler.

FCSG-Schubert emotional: «Es ist wunderschön.» St.Gallens Fabian Schubert nach der Partie gegen Lausanne im Interview. 02.09.2023

Den St. Gallern, die in der ersten Halbzeit leicht unterlegen waren und Lausannes neuen Keeper Karlo Letica erst nach 45 Minuten zum ersten Mal prüften, spielte in die Karten, dass Kaly Sène die Gäste nach einer Stunde mit seiner Gelb-Roten Karte dezimierte, ein Treffer des Rotsünders in der ersten Halbzeit aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte und den Gästen ein möglicher Penalty nach einem Zerren von Mattia Zanotti nicht zugesprochen wurde.

Für Schubert war es ein Jahr nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch der zweite Treffer in acht Tagen. Neben ihm hat von den St. Galler Stürmern in dieser Saison einzig der in ein Formloch gefallene Willem Geubbels in der Meisterschaft am ersten Spieltag getroffen.

«Umso schneller wir spielen, umso besser sind wir.» St.Gallens Julian von Moos im Interview. 02.09.2023

⭐️ Man of the Match

Christian Witzig (St.Gallen)

Ist bei den entscheidenden Situationen und Toren beteiligt. Auch sonst ein richtiger Antreiber. Insgesamt in einer sehr guten Verfassung.

Telegramm

St. Gallen – Lausanne-Sport 2:1 (0:0)

SR Piccolo. – Tore: 74. Schubert (Witzig) 1:0. 84. Husic (Eigentor) 2:0. 90. Labeau (Ilie) 2:1.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Okoroji (46. Schmidt); Quintillà, Fazliji (81. Stevanovic); Von Moos (86. Möller), Witzig; Geubbels (60. Van der Venne), Akolo (60. Schubert).

Lausanne-Sport: Letica; Dussenne, Grippo (82. Ilie), Husic; Giger, Bernede (88. Kukuruzovic), Roche (65. Labeau), Kablan (82. Poaty); Sanches (88. Coyle), Custodio; Sène.

Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte gegen Sène. Verwarnungen: 27. Zanotti, 33. Fazliji, 33. Vallci, 40. Sène, 45. Okoroji, 79. Kablan, 79. Von Moos, 79. Schubert, 79. Custodio, 98. Dussenne.

sda