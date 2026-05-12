Kevin Spadanuda (rechts) spielt wie vier seiner gegenwärtigen Teamkollegen in Zukunft nicht mehr für den FC Luzern. Bild: Keystone

Die Verantwortlichen des FC Luzern treiben die Kaderplanung für die nächste Saison voran. Fünf Spieler verlassen den Verein am Ende der laufenden Meisterschaft.

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Die Verträge mit Torhüter Vaso Vasic, die Offensivkräfte Kevin Spadanuda und Sinan Karweina sowie Innenverteidiger Mauricio Willimann werden nicht verlängert.

Ausserdem verzichten die Innerschweizer auf die definitive Übernahme von Julian von Moos. Der Stürmer hat im vergangenen Juli auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Servette zu den Innerschweizern gewechselt.

𝐄𝐧𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐝𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐢 𝐚𝐮𝐬𝐥𝐚𝐮𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐫ä𝐠𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐝 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐋𝐞𝐢𝐡𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐞𝐫 🔁



Der FC Luzern gibt bekannt, dass die per Ende Saison auslaufenden Verträge mit Vaso Vasic, Kevin Spadanuda, Sinan Karweina und Mauricio Willimann nicht… — FC Luzern (@FCL_1901) May 12, 2026