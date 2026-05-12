Die Verantwortlichen des FC Luzern treiben die Kaderplanung für die nächste Saison voran. Fünf Spieler verlassen den Verein am Ende der laufenden Meisterschaft.
Die Verträge mit Torhüter Vaso Vasic, die Offensivkräfte Kevin Spadanuda und Sinan Karweina sowie Innenverteidiger Mauricio Willimann werden nicht verlängert.
Ausserdem verzichten die Innerschweizer auf die definitive Übernahme von Julian von Moos. Der Stürmer hat im vergangenen Juli auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Servette zu den Innerschweizern gewechselt.