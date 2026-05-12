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Entscheid gefallen Ein Quintett verlässt den FC Luzern am Saisonende

SDA

12.5.2026 - 10:41

Kevin Spadanuda (rechts) spielt wie vier seiner gegenwärtigen Teamkollegen in Zukunft nicht mehr für den FC Luzern.
Kevin Spadanuda (rechts) spielt wie vier seiner gegenwärtigen Teamkollegen in Zukunft nicht mehr für den FC Luzern.
Bild: Keystone

Die Verantwortlichen des FC Luzern treiben die Kaderplanung für die nächste Saison voran. Fünf Spieler verlassen den Verein am Ende der laufenden Meisterschaft.

Keystone-SDA

12.05.2026, 10:41

12.05.2026, 11:20

Die Verträge mit Torhüter Vaso Vasic, die Offensivkräfte Kevin Spadanuda und Sinan Karweina sowie Innenverteidiger Mauricio Willimann werden nicht verlängert.

Ausserdem verzichten die Innerschweizer auf die definitive Übernahme von Julian von Moos. Der Stürmer hat im vergangenen Juli auf Leihbasis von Liga-Konkurrent Servette zu den Innerschweizern gewechselt.

Luzern – Servette 3:3

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