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FCZ-Handspiel bleibt folgenlos «Ein Rätsel»: Schiri-Experte Grossen staunt über ausbleibenden Penalty-Pfiff

Moritz Meister

22.3.2026

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

Schiri-Experte Grossen über ausbleibenden Penalty: «Ein Rätsel»

21.03.2026

Der FCZ konnte gegen Leader Thun überraschend einen 2:1-Sieg einfahren. Ein nicht gegebener Penalty für Thun von Schiedsrichter Lukas Fähndrich sorgte nicht nur im blue Sport Studio für Diskussionen.

Moritz Meister

22.03.2026, 09:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Handspielszene im Spiel FC Zürich gegen Thun sorgt für Diskussionen, nachdem der Ball Sebastian Walker nach einem Einwurf an die linke Hand springt.
  • Schiedsrichter Lukas Fähndrich bleibt trotz VAR-Intervention bei seiner Entscheidung gegen einen Penalty, weil er die Armhaltung als natürlich bewertet.
  • Im blue Sport Studio stösst dieser Entscheid auf Unverständnis. Schiri-Experte Bruno Grossen und Georges Bregy stufen die Szene als klares Handspiel ein.
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«Es darf nicht sein, dass Handspiel zum Rätselraten wird», sagt blue Sport Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen im Anschluss an die Partie des FCZ gegen Thun. Für Aufregung hatte eine Szene nach einem Thuner Einwurf gesorgt. Diesen bekommt der Zürcher Sebastian Walker nach einer Kopfballverlängerung an die linke Hand. 

Schiedsrichter Lukas Fähndrich entscheidet auf dem Spielfeld nicht auf Penalty. Doch dann meldet sich Anojen Kanagasingam aus Volketswil. «Der VAR ist der Meinung gewesen, es ist ein Penalty», sagte Fähndrich im Interview nach dem Spiel bei blue Sport. Doch für den Unparteiischen «war es eine absolut natürliche Handbewegung», weshalb er auch bei seiner ursprünglichen Entscheidung blieb. 

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Fähndrich betonte allerdings auch, dass der Austausch mit dem VAR in dieser Situation dennoch sehr hilfreich gewesen sei, da er die Szene nochmals aus einer anderen Perspektive betrachten konnte. Speziell war zudem, dass Fähndrich zuerst seine Entscheidung den beiden Captains Leonardo Bertone und Philippe Kény mitteilte, bevor sein Entscheid im Stadion kommuniziert wurde.

Im blue Sport Studio sorgte die Regelauslegung Fähndrichs jedoch für Unverständnis. Für Georges Bregy ist die Entscheidung, hier nicht auf Penalty zu entscheiden, unverständlich. «Die Hand geht raus», moniert der Walliser. Ausserdem stehe der Entscheid im Kontrast zur bisherigen Regelauslegung der Liga, so Bregy.

Für Bruno Grossen ist Fähndrichs Regelauslegung «ein Rätsel». Für ihn ist es ein «klares Handspiel – der Arm ist draussen». Deshalb habe er die VAR-Intervention «absolut verstanden», führt der 52-Jährige aus. Bei der Erklärung an die Captains wäre er «gerne dabei gewesen», um mitzubekommen, was er genau erkläre», resümiert Grossen.

Schiedsrichter Fähndrich erklärt sich

Nach dem Spiel erscheint Schiedsrichter Fähndrich bei blue Sport im Interview und erklärt seinen Entscheid: «Auf dem Platz war für mich sofort klar, dass der Ball in einer natürlichen Art und Weise mit der Hand berührt wird. Ich verstehe, dass der VAR interveniert hat, denn die Hand war relativ weit aussen. »

So könne man durchaus zum Schluss kommen, dass es ein Penalty war, man habe in dieser Saison schon einige vergleichbare Situationen gehabt, so der Spielleiter, der aber ergänzt: «Für mich war entscheidend, nicht das Standbild zu nehmen, sondern den Ablauf und der war für mich sehr natürlich. Der Verteidiger hat die Hand da draussen, weil er im Zweikampf ist.»

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