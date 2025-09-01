Croci-Torti: «Wir waren nicht effizient» 31.08.2025

Drei Punkte aus vier Spielen – das ist die magere Bilanz des FC Lugano in der bisherigen Super-League-Saison. Trainer Mattia Croci-Torti sucht nach der Niederlage in Bern keine Ausreden.

Conference-League-Qualifikation verpasst, Cup-Aus gegen Promotion Ligist Cham und nur ein Sieg in vier Meisterschaftspartien – dem FC Lugano läuft es in der neuen Saison alles andere als nach Wunsch.

Dabei wurden die Tessiner vor Saisonstart noch als mögliche Titelkandidaten gehandelt, wenn sie denn die Lehren aus der vergangenen Meisterschaft gezogen hätten. Jetzt muss das Team von Trainer Mattia Croci-Torti bereits schauen, dass es den Anschluss an die Spitze nicht verliert.

Ist man sich im Tessin der Krise bewusst? «Ja, wir sind in der Krise», redet Croci-Torti im Interview bei blue Sport nicht lange um den heissen Brei herum. «Wir sind eine Mannschaft, die im Moment sicher fragil ist. So ehrlich müssen wir sein», sagt der 43-Jährige.

Diese Fragilität komme insbesondere in der defensiven Phase zum Vorschein. So auch am Sonntagnachmittag in Bern, als Lugano wegen Aussetzern in der Abwehr einen Elfmeter verursachte und zwei weitere Tore zuliess.

«Kopf hochhalten und weiterarbeiten»

«Wir müssen die Sache analysieren und weiterarbeiten. Auch mit den Spielern, die zurückkommen – denn heute waren wir mit dem Kontingent sicher in Schwierigkeiten. Wir suchen aber keine Ausreden,» fährt Croci-Torti fort. Im Moment bleibe ihm nichts anderes übrig, als positiv zu bleiben.

Gegen YB habe der Trainer auch Physis-Defizite ausgemacht. So habe sein Team in den letzten 30 Minuten nicht mit den Bernern mithalten können. «Das war der Unterschied von meiner Mannschaft zu der von Giorgio (Contini, Anm. d. Red.).»

Während der Nati-Pause wolle er mit seinem Team daran arbeiten, diese Lücke zu schliessen. Ist sonst sein Trainerposten in Gefahr? «Wenn du nicht gewinnst, sind diese Fragen normal. Was ein Trainer machen kann, ist, positiv bleiben und nach Lösungen suchen.»

Wenn die Mannschaft mit derselben Persönlichkeit auftrete wie in Bern, bedeute dies, dass sie weiter an seine Ideen glaubt. Er müsse einfach «den Kopf hochhalten und weiterarbeiten».

