Wackelt der Stuhl von Mattia Croci-Torti? «Ein Trainer kann nur positiv bleiben und nach Lösungen suchen»

Andreas Lunghi

1.9.2025

Croci-Torti: «Wir waren nicht effizient»

Croci-Torti: «Wir waren nicht effizient»

31.08.2025

Drei Punkte aus vier Spielen – das ist die magere Bilanz des FC Lugano in der bisherigen Super-League-Saison. Trainer Mattia Croci-Torti sucht nach der Niederlage in Bern keine Ausreden.

Andreas Lunghi

01.09.2025, 08:50

Conference-League-Qualifikation verpasst, Cup-Aus gegen Promotion Ligist Cham und nur ein Sieg in vier Meisterschaftspartien – dem FC Lugano läuft es in der neuen Saison alles andere als nach Wunsch.

Dabei wurden die Tessiner vor Saisonstart noch als mögliche Titelkandidaten gehandelt, wenn sie denn die Lehren aus der vergangenen Meisterschaft gezogen hätten. Jetzt muss das Team von Trainer Mattia Croci-Torti bereits schauen, dass es den Anschluss an die Spitze nicht verliert.

Highlights im Video. Chris Bedia bestraft fehleranfälliges Lugano mit Doppelpack

Highlights im VideoChris Bedia bestraft fehleranfälliges Lugano mit Doppelpack

Ist man sich im Tessin der Krise bewusst? «Ja, wir sind in der Krise», redet Croci-Torti im Interview bei blue Sport nicht lange um den heissen Brei herum. «Wir sind eine Mannschaft, die im Moment sicher fragil ist. So ehrlich müssen wir sein», sagt der 43-Jährige.

Diese Fragilität komme insbesondere in der defensiven Phase zum Vorschein. So auch am Sonntagnachmittag in Bern, als Lugano wegen Aussetzern in der Abwehr einen Elfmeter verursachte und zwei weitere Tore zuliess.

«Kopf hochhalten und weiterarbeiten»

«Wir müssen die Sache analysieren und weiterarbeiten. Auch mit den Spielern, die zurückkommen – denn heute waren wir mit dem Kontingent sicher in Schwierigkeiten. Wir suchen aber keine Ausreden,» fährt Croci-Torti fort. Im Moment bleibe ihm nichts anderes übrig, als positiv zu bleiben.

16-Jähriger liefert wichtige Flanke. «Mein erstes Spiel und gleich ein Assist – das hätte ich nie gedacht»

16-Jähriger liefert wichtige Flanke«Mein erstes Spiel und gleich ein Assist – das hätte ich nie gedacht»

Gegen YB habe der Trainer auch Physis-Defizite ausgemacht. So habe sein Team in den letzten 30 Minuten nicht mit den Bernern mithalten können. «Das war der Unterschied von meiner Mannschaft zu der von Giorgio (Contini, Anm. d. Red.).»

Während der Nati-Pause wolle er mit seinem Team daran arbeiten, diese Lücke zu schliessen. Ist sonst sein Trainerposten in Gefahr? «Wenn du nicht gewinnst, sind diese Fragen normal. Was ein Trainer machen kann, ist, positiv bleiben und nach Lösungen suchen.»

Wenn die Mannschaft mit derselben Persönlichkeit auftrete wie in Bern, bedeute dies, dass sie weiter an seine Ideen glaubt. Er müsse einfach «den Kopf hochhalten und weiterarbeiten».

Der krasse Absturz des FC Lugano. In 6 Monaten vom Überflieger zur Peinlich-Truppe

Der krasse Absturz des FC LuganoIn 6 Monaten vom Überflieger zur Peinlich-Truppe

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Bislimi: «Fans sind enttäuscht, wie wir auch»

Bislimi: «Fans sind enttäuscht, wie wir auch»

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Joël Mall redet nach Remis Klartext. «Wir befinden uns in einer Phase, in der vieles nicht stimmt»

Joël Mall redet nach Remis Klartext«Wir befinden uns in einer Phase, in der vieles nicht stimmt»

Trainer-Zoff nach Schlusspfiff. Maassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Trainer-Zoff nach SchlusspfiffMaassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Ausgleich in der 89. Minute. Stevanovic verhindert nächste Servette-Pleite

Ausgleich in der 89. MinuteStevanovic verhindert nächste Servette-Pleite

