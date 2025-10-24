Michael Wegmann und Manuel Rothmund über die Situation beim FCZ Nach der Medienkonferenz am Freitagnachmittag mit Ancillo Canepa und Dennis Hediger schätzen Leiter Sport blue News Michael Wegmann und blue Sport Moderator Manuel Rothmund die Lage beim FC Zürich ein. 24.10.2025

Am Freitagnachmittag erläuterte FCZ-Präsident Ancillo Canepa in einer Medienkonferenz die Hintergründe zur Entlassung von Trainer Mitchell van der Gaag. Leiter Sport blue News Michael Wegmann schätzt die Situation bei den Stadtzürchern ein.

UHD HDR FC Zürich - BSC Young Boys So 26.10. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Zürich - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 1T 18h 50min 27sek

«Nach einer Aussprache zwischen van der Gaag und dem Team kam eine Delegation der Mannschaft mit der Bitte um ein Gespräch zu uns. Wir wurden informiert, wie die Besprechung ablief und dass der Trainer die Mannschaft verloren hatte», sagte Ancillo Canepa am Freitagnachmittag bei einer Medienkonferenz zusammen mit Interimscoach Dennis Hediger.

Rund um die Diskussion zwischen dem Niederländer und der Mannschaft gibt es viele Gerüchte. Dass es zu einer Rangelei kam, haben Canepa und Hediger dementiert. Zu den anderen Gerüchten, wie zum Beispiel, dass das Captain-Amt von Yanick Brecher infrage gestellt wurde, nahmen sie keine Stellung.

Leiter Sport blue News Michael Wegmann analysiert die aktuelle Situation beim FC Zürich (siehe Video oben).

Mehr Videos aus dem Ressort