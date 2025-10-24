  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Analyse «Ein Trainer muss einen breiten Rücken haben, wenn er zum FCZ geht»

Andreas Lunghi

24.10.2025

Michael Wegmann und Manuel Rothmund über die Situation beim FCZ

Michael Wegmann und Manuel Rothmund über die Situation beim FCZ

Nach der Medienkonferenz am Freitagnachmittag mit Ancillo Canepa und Dennis Hediger schätzen Leiter Sport blue News Michael Wegmann und blue Sport Moderator Manuel Rothmund die Lage beim FC Zürich ein.

24.10.2025

Am Freitagnachmittag erläuterte FCZ-Präsident Ancillo Canepa in einer Medienkonferenz die Hintergründe zur Entlassung von Trainer Mitchell van der Gaag. Leiter Sport blue News Michael Wegmann schätzt die Situation bei den Stadtzürchern ein.

,

Michael Wegmann, Manuel Rothmund

24.10.2025, 19:01

UHD HDR FC Zürich - BSC Young Boys
UHD HDR FC Zürich - BSC Young Boys

So 26.10. 13:35 - 16:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Zürich - BSC Young Boys

Mit tv.blue.ch mieten

«Nach einer Aussprache zwischen van der Gaag und dem Team kam eine Delegation der Mannschaft mit der Bitte um ein Gespräch zu uns. Wir wurden informiert, wie die Besprechung ablief und dass der Trainer die Mannschaft verloren hatte», sagte Ancillo Canepa am Freitagnachmittag bei einer Medienkonferenz zusammen mit Interimscoach Dennis Hediger.

FCZ-Präsident nach Trainer-Entlassung. Canepa: «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

FCZ-Präsident nach Trainer-EntlassungCanepa: «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

Rund um die Diskussion zwischen dem Niederländer und der Mannschaft gibt es viele Gerüchte. Dass es zu einer Rangelei kam, haben Canepa und Hediger dementiert. Zu den anderen Gerüchten, wie zum Beispiel, dass das Captain-Amt von Yanick Brecher infrage gestellt wurde, nahmen sie keine Stellung.

Leiter Sport blue News Michael Wegmann analysiert die aktuelle Situation beim FC Zürich (siehe Video oben).

Mehr Videos aus dem Ressort

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Mauro Lustrinelli verrät das Thuner Erfolgsrezept: «Es ist unglaublich geil, was wir zusammen aufgebaut haben»

Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht verraten im Fussball-Talk Heimspiel das Thuner Erfolgsrezept. Im Zentrum stehen bei den Berner Oberländern Rollenverteilung und Kommunikation.

14.10.2025

Meistgelesen

Putins Propaganda fordert wegen Trumps Sanktionen den Einsatz von taktischen Atomwaffen
USA wollen Flugzeugträger nach Lateinamerika verlegen +++ Trump legt gegen Kanada nach
Gehört Juso-Chefin Hostetmann zu den mächtigsten Finanz-Akteuren?
Erstes Spiel nach der Heim-EM: Wie schlägt sich die Nati gegen die Stars aus Kanada?
Bub kauft in Online-Shop für 30'000 Franken ein – Vater muss zahlen

Mehr Super League

FCW-Captain fällt aus. Remo Arnold erleidet Muskelbündelriss

FCW-Captain fällt ausRemo Arnold erleidet Muskelbündelriss

VAR greift nicht ein. «Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

VAR greift nicht ein«Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus. «Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus«Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

Videos aus dem Ressort

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Vor der 1:2-Niederlage gegen St.Gallen hat Joël Monteiro ein Teamtreffen verschlafen. Alex Frei und Michi Lang diskutieren im Studio über die Unpünktlichkeit vom Nationalspieler.

24.10.2025

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

UEFA Conference League | Matchday 2 | Saison 25/26

23.10.2025

Nottingham Forest – Porto 2:0

Nottingham Forest – Porto 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Frei und Lang über Unpünktlichkeit von Monteiro: «Sinnbildlich für YB-Zustand»

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Hamrun Spartans – Lausanne 0:1

Nottingham Forest – Porto 2:0

Nottingham Forest – Porto 2:0

Mehr Videos