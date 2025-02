Marvin Senaya (in blau), hier in einem Testspiel mit Strassburg gegen Sion im Einsatz, verstärkt bis Ende Saison den FC Lausanne-Sport Keystone

Der FC Lausanne-Sport wird auf der Suche nach Verstärkung in der Abwehr in Frankreich fündig. Lausanne verpflichtet für den Rest der Saison den rechten Verteidiger Marvin Senaya.

Keystone-SDA, bi, sda SDA

Der FC Lausanne-Sport engagiert bis Ende Saison den französischen Verteidiger Marvin Senaya (24). Der Aussenverteidiger trainierte am Donnerstag bereits mit Lausanne. In den letzten anderthalb Jahren bestritt Senaya für Strasbourg 42 Partien in der Ligue 1.