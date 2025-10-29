Görtler: «Eine der unnötigsten Niederlagen in meinem ganzen Leben» 28.10.2025

Der FC St.Gallen bleibt in Sion überraschend harmlos und verliert nach einem schwachen Auftritt 2:3. Espen-Captain Görtler rügt die verpasste Chance, sich an der Tabellenspitze festzusetzen.

Der FC St.Gallen zeigt in Sion einen schwachen Auftritt und verliert mit 2:3.

Espen-Captain Lukas Görtler ärgert sich nach der Partie über die verpasste Chance, sich mit Thun zusammen an der Tabellenspitze festzusetzen.

Auch Trainer Maassen beklagt sich über eine ungenügende Leistung seines Teams.

«Das ist sicher eine der unnötigsten Niederlagen in meinem ganzen Leben», ärgert sich St.Gallen-Captain Lukas Görtler nach der 2:3-Pleite in Sion im Interview bei blue Sport. «Wir kommen super rein, gehen 1:0 in Führung und haben das Gefühl, wir sind im Flow. Und dann versauen wir uns das Spiel.»

Tatsächlich leisten sich die Espen nach dem Führungstreffer in der 5. Minute mehrere kapitale Fehler in der Abwehr. Sion bedankt sich und trifft bis zum Seitenwechsel dreimal – eine Hypothek, die sich aus Sicht der Espen in der zweiten Hälfte nicht mehr aufholen lässt.

«Man muss sagen, dass wir einfach dreimal schwach verteidigt haben in der ersten Halbzeit. Dann ist es schwer, auswärts zu gewinnen», bemängelt Trainer Maassen. Dem deutschen Taktiker lief aber auch offensiv zu wenig. «Wir haben zu viele Bälle nach hinten gespielt und hätten viel öfter die letzte Linie attackieren sollen. Hinten waren wir nicht gut genug und vorne nicht klar genug.»

Kein Sieg und auch kein Helikopterflug

Das Fazit der Espen: Man hat den Sieg selbst aus der Hand gegeben. Captain Görtler fasst zusammen: «Wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Das ist brutal ärgerlich, weil wir uns mit dem Sieg vorne hätten festsetzen können.»

Statt mit den Berner Oberländern Schritt zu halten, schielen die Ostschweizer nach dem Thuner Sieg gegen Winterthur auf eine Vier-Punkte-Lücke an der Tabellenspitze.

Einziger Wermutstropfen für Görtler: Er konnte die Partie spielen. Derzeit erwartet die Frau des 31-Jährigen in St.Gallen das erste Kind des Paars. Im Vorlauf der Partie hatte Sion-Präsident Christian Constantin dem FCSG-Captain sogar seinen Helikopter angeboten, um im Notfall blitzschnell in die Ostschweiz reisen zu können.

«Eine extrem nette Geste. Wenn du dein erstes Kind erwartest und vier Stunden weg bist von deiner Frau, willst du alles möglich machen, dass du schnell daheim sein kannst. Grosses Dankeschön für die Hilfe», sagt Görtler, der das Angebot letztendlich nicht annehmen muss. «Ich habe bis jetzt nichts gehört, ich glaube, das Baby ist noch nicht auf der Welt», lautet das Update nach dem Spiel.