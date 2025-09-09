Schlag auf den Hinterkopf: Lausannes Diakité fliegt mit Rot vom Platz 31.08.2025

Lausanne-Sport muss vier Spiele auf Stürmer Gaoussou Diakité verzichten. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wies eine Einsprache der Waadtländer ab und erhöhte stattdessen die Sanktion.

In der ersten Halbzeit des Super-League-Spiels gegen den FC St.Gallen vor einer Woche brennen bei Lausanne-Angreifer Gaoussou Diakité die Sicherungen durch. Der 19-Jährige schlägt Gegenspieler Jozo Stanic auf den Hinterkopf und fliegt dafür mit Rot vom Platz (siehe Video oben).

Zusätzlich wird der Lausanne-Akteur mit drei Spielsperren belegt. Eigentlich eine klare Sache. Aber die Westschweizer sehen das anders, legen bei der Liga Einsprache ein – und dürften das nun bereuen.

Diakité wird von seiner Schuld nämlich nicht freigesprochen, sondern erhält stattdessen eine noch höhere Strafe.

«Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung», so die Begründung der SFL. «Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen.» Das Urteil ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig.

Desireé Grundbacher zeigt Gaoussou Diakité nach dessen Tätlichkeit die Rote Karte Keystone

Lausanne-Trainer Peter Zeidler sprach nach der Partie gegen seinen Ex-Verein am 31. August von einem «hyperaggressiven Gegner», der spezielle Emotionen geweckt habe. Auch der 63-Jährige legte sich mit dem Gegner an, ging nach dem Spiel FCSG-Coach Enrico Maassen an die Gurgel.

St.Gallen-Captain Lukas Görtler sagte dazu: «Normalerweise sind hier in Lausanne nicht so viele Emotionen im Spiel, da geht's sonst mehr um Fussball.»

Hatte die aggressive Grundstimmung der Partie etwa mit Ex-FCSG-Coach Zeidler zu tun? «Nicht bewusst, nicht mit einem bösartigen Gefühl. Es hat sich aber schon etwas angefühlt wie das erste Treffen mit der Ex-Freundin», so Görtler.

