Strafe erhöht Nach Tätlichkeit gegen FCSG-Verteidiger: Lausanne-Einsprache geht nach hinten los

SDA

9.9.2025 - 16:46

Schlag auf den Hinterkopf: Lausannes Diakité fliegt mit Rot vom Platz

Schlag auf den Hinterkopf: Lausannes Diakité fliegt mit Rot vom Platz

31.08.2025

Lausanne-Sport muss vier Spiele auf Stürmer Gaoussou Diakité verzichten. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League wies eine Einsprache der Waadtländer ab und erhöhte stattdessen die Sanktion.

,

Keystone-SDA, Tobias Benz

09.09.2025, 16:46

09.09.2025, 17:25

In der ersten Halbzeit des Super-League-Spiels gegen den FC St.Gallen vor einer Woche brennen bei Lausanne-Angreifer Gaoussou Diakité die Sicherungen durch. Der 19-Jährige schlägt Gegenspieler Jozo Stanic auf den Hinterkopf und fliegt dafür mit Rot vom Platz (siehe Video oben).

Zusätzlich wird der Lausanne-Akteur mit drei Spielsperren belegt. Eigentlich eine klare Sache. Aber die Westschweizer sehen das anders, legen bei der Liga Einsprache ein – und dürften das nun bereuen.

Diakité wird von seiner Schuld nämlich nicht freigesprochen, sondern erhält stattdessen eine noch höhere Strafe.

«Der Spieler handelte ausserhalb des Spielgeschehens und während einer Unterbrechung», so die Begründung der SFL. «Sein Schlag erfolgte mit direkter Absicht und ohne vorherige Provokation. Zudem war er bereits vor diesem Vorfall negativ aufgefallen.» Das Urteil ist für die Instanzen der Swiss Football League endgültig.

Desireé Grundbacher zeigt Gaoussou Diakité nach dessen Tätlichkeit die Rote Karte
Desireé Grundbacher zeigt Gaoussou Diakité nach dessen Tätlichkeit die Rote Karte
Keystone

Lausanne-Trainer Peter Zeidler sprach nach der Partie gegen seinen Ex-Verein am 31. August von einem «hyperaggressiven Gegner», der spezielle Emotionen geweckt habe. Auch der 63-Jährige legte sich mit dem Gegner an, ging nach dem Spiel FCSG-Coach Enrico Maassen an die Gurgel

St.Gallen-Captain Lukas Görtler sagte dazu: «Normalerweise sind hier in Lausanne nicht so viele Emotionen im Spiel, da geht's sonst mehr um Fussball.»

Hatte die aggressive Grundstimmung der Partie etwa mit Ex-FCSG-Coach Zeidler zu tun? «Nicht bewusst, nicht mit einem bösartigen Gefühl. Es hat sich aber schon etwas angefühlt wie das erste Treffen mit der Ex-Freundin», so Görtler.

Trainer-Zoff nach Schlusspfiff. Maassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Trainer-Zoff nach SchlusspfiffMaassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Enrico Maassen erklärt den Zoff zwischen ihm und Peter Zeidler

Enrico Maassen erklärt den Zoff zwischen ihm und Peter Zeidler

31.08.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Julian Nagelsmann wehrt sich gegen die Kritik von Fans und Jounalisten nach den dürftigen Resultaten zum WM-Quali-Start.

09.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

«Diese Leistung war ein Verrat». Medien zerpflücken Schwedens Nationalteam nach Kosovo-Pleite

«Diese Leistung war ein Verrat»Medien zerpflücken Schwedens Nationalteam nach Kosovo-Pleite

Nach nur zwei Spielen. Der FC Basel trennt sich von Trainerin Kim Kulig

Nach nur zwei SpielenDer FC Basel trennt sich von Trainerin Kim Kulig

«Mental war es nicht leicht». Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi

«Mental war es nicht leicht»Die Wiederauferstehung des Nico Elvedi