Die Entscheidung im Abstiegskampf der Super League ist gefallen. Winterthur, GC und Yverdon gewinnen ihre letzten Partien allesamt, die Stimmung in den Stadien könnte aber unterschiedlicher nicht sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der letzten Runde der Relegation Group fahren Winterthur, GC und Yverdon, die drei Teams am Tabellenende, alle Heimsiege ein. Gefeiert wird aber nur in Winterthur.

Winti-Trainer Uli Forte spricht im Interview mit blue Sport von einer wilden Kabinenparty: «Ich musste gleich wieder flüchten. Da ist Harakiri im Moment.»

Anders die Stimmung bei GC. Der Rekordmeister muss trotz Sieg in die Barrage gegen Aarau, weshalb sich Captain Amir Abrashi nach dem Schlusspfiff im Letzigrund kurzerhand das Stadion-Mikrofon schnappt. Mehr anzeigen

Am abschliessenden 38. Spieltag fahren der FC Winterthur, die Grasshoppers und Yverdon allesamt Heimsiege ein. Und so ändert sich an der Tabellensituation nichts mehr: Yverdon steigt als Letzter ab, GC muss in die Barrage gegen den FC Aarau und der FC Winterthur schafft tatsächlich den direkten Ligaerhalt.

Um 22.21 Uhr gibt es auf der Schützenwiese kein Halten mehr. Ob bei den Spielern, den Fans oder Trainer Uli Forte – der Jubel ist nach dem Schlusspfiff gegen Sion riesig. Feuerwerk inklusive.

So jubelt Winterthur über den Klassenerhalt 22.05.2025

«Ein richtiger Wahnsinn»

«Das war dank der Spieler möglich, die nie aufgesteckt und sich nie unterkriegen lassen haben», sagt Winti-Coach Uli Forte im Interview mit blue Sport. «Wir sind richtig happy, alle im Staff. Wahnsinn, ein richtiger Wahnsinn.»

Und weiter: «Ich musste gleich wieder aus der Kabine flüchten. Da ist Harakiri im Moment, alles spritzt überall rum. Die Spieler singen, die Musik läuft. So muss es auch sein, die Spieler haben sich das verdient.»

Forte: «Ein richtiger Wahnsinn» 22.05.2025

Abrashi schnappt sich das Stadion-Mikro

Keine Partystimmung kommt dagegen im Letzigrund auf. Und das, obwohl die Grasshoppers gegen St.Gallen mit 2:0 gewinnen und den direkten Abstieg so verhindern. Doch gerettet ist GC nicht, es wartet wie bereits in der letzten Saison der Gang in die Barrage.

Als sich das Team vor der Fan-Kurve beim Anhang bedankt, ist plötzlich Amir Abrashi über das Stadion-Mikrofon zu hören. «Liebe Fans! Hört noch kurz zu bitte. Zuerst mal: Vielen Dank seid ihr gekommen. Dieses wichtige Spiel mussten wir gewinnen, das haben wir gemacht», ruft der GC-Captain. «Aber jetzt brauchen wir euch nochmals! Wir haben noch zwei wichtige Spiele. Kommt alle an die Barrage. Wir brauchen euch!»

In der GC-Kurve bricht Jubel aus. Einen Haken gibt es allerdings: Das «Heimspiel» für GC am kommenden Dienstag findet nicht im Letzigrund statt, weil die Band «Imagine Dragons» das Stadion in ein Festival-Gelände verwandeln wird. Dem Vernehmen nach wird GC nach Lugano ausweichen. Immerhin: Abrashis Brandrede dürfte zumindest einige GC-Anhänger dazu motivieren, die Reise ins Tessin auf sich zu nehmen.

Abrashi schnappt sich Stadion-Mikro und heizt den GC-Fans ein 23.05.2025

Die Highlights der Partien

