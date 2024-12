Meschack Elia trauert um seinen Sohn. Bild: Imago

Stunden vor dem Champions-League-Spiel in Stuttgart erhält YB-Star Meschack Elia die Horrornachricht vom Tod seines Sohnes. Eine knappe Woche danach meldet sich der 27-Jährige erstmals öffentlich zu Wort.

Kurz vor dem grossen Champions-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart stellt eine Hiobsbotschaft das Leben von YB-Star Meschack Elia auf den Kopf. Am Telefon erfährt er am Dienstagabend, dass sein Sohn nach kurzer Krankheit im Kongo verstorben ist. Tags darauf reist der 27-Jährige in seine Heimat.

Eine Woche nach dem tragischen Ereignis meldet sich Elia erstmals öffentlich zu Wort. «Ich schreibe euch heute schweren Herzens. Mein Sohn Ethan hat uns vierjährig verlassen. Ein immenser Schmerz hat uns überfallen, seine Mutter Sandra, meine Familie und mich», schreibt Elia in einem Brief, den er auf Instagram veröffentlicht. «Ethan war für uns, seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester sowie für diejenigen, die das Privileg hatten, Zeit mit ihm zu verbringen, eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Freude.»

Elia bedankt sich für die Unterstützung und das Mitgefühl. «Die Liebe und Zuneigung, die unserer Familie in dieser schmerzhaften Prüfung entgegengebracht werden, sowie eure Nachrichten, Anrufe und Gebete berühren uns zutiefst», heisst es. Und weiter: «Wir bitten euch, uns weiterhin mit eurer Fürsorge zu begleiten und dafür zu beten, dass unser kleiner Engel, ohne den wir nun lernen müssen zu leben, in Frieden ruht.

