Insgesamt absolvierte Meschack Elia 200 Pflichtspiele für YB Keystone

Nach genau 200 Pflichtspielen für die Young Boys verlässt Meschack Elia den Berner Klub. Der kongolesische Nationalspieler wechselt zu Alanyaspor.

Der 28-jährige Stürmer hat beim türkischen Erstligisten einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, wie der Klub mitteilt. Dort trifft er auf die beiden kosovarisch-schweizerischen Doppelbürger Fidan Aliti und Florent Hadergjonaj.

Elia, der in der Rückrunde der letzten Saison an Nantes ausgeliehen war und in dieser Saison noch nicht eingesetzt wurde, wurde mit YB viermal Schweizer Meister und zweimal Cupsieger. Dabei steuerte er 79 Skorerpunkte bei.