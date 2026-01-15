  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch drei Schweizer Ski-Stars nehmen teil Emotionale Trauerzeremonie in Sion für die Opfer von Crans-Montana

Jan Arnet

15.1.2026

Emotionale Trauerzeremonie mit Ski-Stars und Schweigeminute in Sion

Emotionale Trauerzeremonie mit Ski-Stars und Schweigeminute in Sion

14.01.2026

Der FC Sion hält vor dem Super-League-Spiel gegen Winterthur (2:0) eine Trauerzeremonie für die Brandopfer von Crans-Montana ab. Mit dabei sind auch die Slalom-Stars Daniel Yule, Tanguy Nef und Marc Rochat.

Redaktion blue Sport

15.01.2026, 08:25

15.01.2026, 08:41

Christian Constantin : «À proximité de nous, on a des gens touchés, personnellement…»

Christian Constantin : «À proximité de nous, on a des gens touchés, personnellement…»

Le président du FC Sion s’est exprimé sur la tragédie qui a touché Crans-Montana avant la reprise de la Super League et celle du club sédunois.

14.01.2026

Sion gewann das Spiel 2:0 – die Video-Highlights:

Sion – Winterthur 2:0

Sion – Winterthur 2:0

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

14.01.2026

Meistgelesen

Worum es bei der Bargeld-Abstimmung geht – und wieso der Bundesrat sich nicht fürchtet
Anwältin von Cyane P. (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen Bar-Betreiberin Moretti
Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Schweizer Pass gehört jetzt zu den mächtigsten der Welt

Super League