Endet die Ära Hüppi beim FCSG nach dem Cupsieg?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Machtkampf in der Führungsetage Endet die Ära Hüppi beim FCSG nach dem Cupsieg?

Björn Lindroos

26.5.2026

Hat Matthias Hüppi bald als Präsident des FCSG ausgedient?
Hat Matthias Hüppi bald als Präsident des FCSG ausgedient?
KEYSTONE

Ausgerechnet nach dem grössten Triumph seiner Amtszeit könnte die Ära von Matthias Hüppi beim FC St. Gallen enden. Denn im Verwaltungsrat könnte es zu einer Neuausrichtung kommen, die dem Präsidenten nicht passt. Ein Nachfolger stünde schon bereit.

Björn Lindroos

26.05.2026, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim FC St. Gallen droht kurz nach dem Cupsieg ein Führungsumbruch: Vier Verwaltungsräte sollen per 30. Juni abtreten, neue Namen stehen bereit.
  • Präsident Matthias Hüppi ist mit der geplanten Neuaufstellung offenbar nicht einverstanden. Sein Vertrag läuft Ende Jahr aus, Stefan Kölliker könnte ihn beerben.
  • Fans stellen sich klar hinter Hüppi und das bisherige Gremium. Unterschiedliche Vorstellungen zur Klubstrategie könnten nun für unruhige Tage sorgen.
Mehr anzeigen

Eigentlich jubelt ganz St. Gallen gerade über den ersten Titel seit 26 Jahren. Doch nur wenige Tage nach dem Cupsieg könnte es in der Führungsetage des Klubs zum grossen Knall kommen.

Wie SRF berichtet, sollen die bisherigen Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth per 30. Juni ausserordentlich aus dem VR ausscheiden.

Dieser soll neu aufgestellt werden. Teil des neuen Verwaltungsrats sollen der ehemalige SVP-Nationalrat Stefan Kölliker, Ex-Profi Marwin Hitz, Juristin Martina Wüthrich und Treuhänder Urs Baumer werden. Patrick Thoma soll im VR bleiben.

Kölliker als neuer Präsident

Das Problem: Präsident Matthias Hüppi soll mit der neuen Konstellation nicht einverstanden sein. Er hätte mit den alten Mitgliedern weitermachen wollen und sei bisher auf ein Angebot zur Weiterführung seines Amtes nicht eingegangen. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus.

So könnte die Ära von Matthias Hüppi also nach dem grössten Triumph seiner Amtszeit enden. Sein Posten könnte von Kölliker übernommen werden. Der 55-Jährige soll seine Präsidenten-Absichten gegenüber SRF bestätigt haben.

Fans stehen hinter Hüppi

Schon nach dem Cupfinal sagte Hüppi im SRF-Interview: «Es gibt im Moment Tendenzen, die wir in dieser Form nicht akzeptieren werden. Es ist unvorstellbar, dass in der besten Phase in der Geschichte nicht alle geschlossen hinter dem Klub stehen.» Die letzten Wochen und Monate seien für ihn «ultrahart» gewesen, fügte er zudem an.

Die Fans stehen derweil klar hinter dem aktuellen Gremium. Nach dem Cupsieg zeigten sie in der Kurve ein Banner, auf dem sie sich deutlich für den Verwaltungsrat rund um Hüppi aussprachen. Zudem heisst es auf der Fanseite «einefueralli.ch»: «Wir stellen uns klar hinter einen unabhängigen, stabilen und verantwortungsvollen Verwaltungsrat, der den Verein in den vergangenen Jahren erfolgreich geführt hat.»

Unterschiedliche Visionen

Die Visionen zur Ausrichtung des Klubs sind unterschiedlich. So will die neue Konstellation des VR den Verein gemäss «St. Galler Tagblatt» dauerhaft an der Spitze der Super League etablieren, während der bisherige Verwaltungsrat im Herbst noch zur Besonnenheit aufgerufen hat.

Klar ist jetzt schon: Es könnten stürmische Tage auf den FC St. Gallen zukommen. Und das, obwohl eigentlich die ganze Stadt den ersten Titel seit 26 Jahren feiert.

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

24.05.2026

Meistgelesen

«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz
Geheimes Papier bringt Bundesrat kurz vor Abstimmung in Bedrängnis
Endet die Ära Hüppi beim FCSG nach dem Cupsieg?
Mindestens vier Tote bei Horror-Unfall zwischen Schulbus und Zug
Timo Schultz: «Am Ende musste ich nur noch lachen, was in Basel alles passiert ist»

Mehr zur Super League

Ex-Trainer schildert Chaos-Zeit. Timo Schultz: «Am Ende musste ich nur noch lachen, was in Basel alles passiert ist»

Ex-Trainer schildert Chaos-ZeitTimo Schultz: «Am Ende musste ich nur noch lachen, was in Basel alles passiert ist»

Schweizer U-Nati-Spieler. Winsley Boteli unterschreibt in Sion bis 2030

Schweizer U-Nati-SpielerWinsley Boteli unterschreibt in Sion bis 2030

Vom FC Thun zu «La Roja»:. Aufgebot für Chile: Nils Reichmuth erlebt den nächsten Karrierehöhepunkt

Vom FC Thun zu «La Roja»:Aufgebot für Chile: Nils Reichmuth erlebt den nächsten Karrierehöhepunkt

Fussball-Videos

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

26.05.2026

Nati-Direktor Tami: «Wir haben an der WM klare Ziele vor Augen»

Nati-Direktor Tami: «Wir haben an der WM klare Ziele vor Augen»

Der Startschuss zum WM-Abenteuer ist für die Schweizer Nati gefallen! Nach dem Einrücken am Pfingstmontag spricht Nati-Direktor Pierluigi Tami an einer Medienkonferenz über sein Ziel an der WM.

25.05.2026

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Am Pfingsmontag rücken die Schweizer Nationalspieler in Abtwil SG ins WM-Camp ein. Allerdings sind nicht einmal die Hälfte aller Spieler da.

25.05.2026

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

Itten: «Als Yakin angerufen hat, bin ich sofort rausgesprungen»

Nati-Direktor Tami: «Wir haben an der WM klare Ziele vor Augen»

Nati-Direktor Tami: «Wir haben an der WM klare Ziele vor Augen»

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Hier rücken die Nati-Spieler zur WM-Vorbereitung ein

Mehr Videos