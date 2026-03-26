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Weiler-Nachfolger gefunden Der Engländer John Williams wird Sportchef von Servette

SDA

26.3.2026 - 16:11

Servette setzt wieder auf einen Sportchef: John Williams.
Servette setzt wieder auf einen Sportchef: John Williams.
Imago

Servette verpflichtet fast ein Jahr nach dem Abgang von René Weiler einen neuen Sportchef. Der Engländer John Williams stösst vom französischen Zweitligisten Amiens zu den Genfern.

Keystone-SDA

26.03.2026, 16:11

26.03.2026, 17:14

Williams übernimmt seinen neuen Posten ab sofort und wird in einer ersten Phase eng mit der Sportkommission des Klubs zusammenarbeiten, wie Servette in einer Medienmitteilung informiert. Die Kommission um Alain Geiger war im letzten Mai nach der Trennung von Weiler installiert worden.

Die enttäuschende laufende Saison von Servette mit dem derzeit 8. Platz in der Super League führte zur Reorganisation. Mit Williams steht dabei ein Fussballkenner im Mittelpunkt, der die letzten zwölf Jahre als Sportchef in Amiens tätig war. Der 50-Jährige aus Liverpool, der auch als Spielervermittler tätig gewesen ist, führte die Nordfranzosen von der dritthöchsten in die höchste Liga. Von 2017 bis 2020 spielte Amiens in der Ligue 1.

In dieser Saison ist der aktuelle Zweitligist in akuter Abstiegsgefahr. Williams geriet zuletzt wegen einiger unbefriedigender Transfers bei den Fans unter Druck. Der Klub hielt in einem am Donnerstag veröffentlichten Communiqué aber fest: «Durch sein Engagement und seiner Vision hat er zur Entwicklung und Strukturierung des Klubs beigetragen.»

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