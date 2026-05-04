Maassen: «Broschinski ist eine Option für uns» 04.05.2026

Holt St. Gallen mit einem Jahr Verspätung doch noch Stürmer Moritz Broschinski? Trainer Enrico Maassen bestätigt im Fussball-Talk Heimspiel das Interesse der Espen am Deutschen.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Wechsel von Alessandro Vogt entsteht beim FC St. Gallen eine Lücke im Sturm, weshalb ein Transfer im Sommer Thema ist. Ein möglicher Kandidat ist Moritz Broschinski vom FC Basel.

Trainer Enrico Maassen bestätigt Interesse und kennt Broschinski aus Dortmund. Er beschreibt ihn als talentierten Spieler, der gut ins System passen könnte, aber Vertrauen benötigt.

St. Gallen hatte bereits im letzten Sommer Interesse, entschied sich damals jedoch für interne Lösungen, was sich mit Vogts starker Saison auszahlte. Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Mit dem Wechsel von Alessandro Vogt in die Bundesliga geht beim FC St. Gallen eine Lücke im Sturm auf. Bedient man sich jetzt im Sommer bei Liga-Konkurrent Basel und holt Moritz Broschinski?

Broschinski konnte beim FCB bisher nicht wirklich überzeugen. «Für mich wäre Broschinski einer, den man bei St. Gallen wieder aufbauen könnte», sagt Andreas Böni, Chefredaktor blue Sport, zu FCSG-Trainer Enrico Maassen im Fussball-Talk Heimspiel.

Und tatsächlich verneint Maassen nicht. «Ja, ich kenne Moritz aus unserer gemeinsamen Zeit in Dortmund. Er ist ein guter Spieler, der viel Liebe braucht. Moritz ist eine Option für uns. Er bringt viele Attribute mit, die wir für unser Spiel brauchen.»

Schon im Sommer Interesse

Schon im Sommer zeigten die Espen nach dem Abgang von Willem Geubbels Interesse am Deutschen. «Wir haben uns im Sommer mit ihm beschäftigt. Als Geubbels gegangen ist, war Moritz dann schon mit Basel in Kontakt. Stattdessen haben wir uns entschieden, auf den eigenen Stürmer zu setzen», erinnert sich Maassen. Und dies zahlte sich aus. Alessandro Vogt zeigte eine bärenstarke Saison (15 Saisontore), während Broschinski erst ein Ligator für den FCB erzielte.

So könnte es jetzt also ein Jahr später doch noch zu Maassens Wunschtransfer im Sturm kommen. Und für den FCB wäre der Broschinski-Transfer endgültig ein grosses Missverständnis.

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Grosse Ziele, grosser Druck: Wegweisende Wochen für den FCSG Cupsieg, Vizemeisterschaft, Einzug in den Europacup. Der FC St. Gallen 1879 hat klare Erwartungen für den Saisonendspurt. Über richtungsweisende Wochen spricht Stefan Eggli mit Enrico Maassen, Matthias Hüppi und Andreas Böni. 04.05.2026

Heimspiel als Podcast