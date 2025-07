FCZ-Coach van der Gaag: «Der Trainer und die Person Mitchell sind verschieden» Er ist der neue Mann an der Seitenlinie des FC Zürich: Mitchell van der Gaag. Vor dem Saisonstart hat blue Sport mit dem Niederländer gesprochen. 23.07.2025

Der FC Zürich geht mit Mitchell van der Gaag in die neue Saison. Der 53-Jährige hat Erfahrungen als Cheftrainer, war zuletzt aber jahrelang Assistent von Erik ten Hag – und arbeitete mit Weltstars zusammen. So tickt der neue FCZ-Coach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich startet am Freitag mit einem neuen Trainer in die Saison 2025/26: Mitchell van der Gaag.

Der Niederländer war zwischen 2021 und 2024 Assistenzcoach von Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam und Manchester United.

Van der Gaag erlebte zu seinen Anfangszeiten als Trainer in Portugal einen grossen Schock: Während eines Spiels erlitt er einen Herzstillstand.

Nun soll er den FCZ zurück zum Erfolg führen. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr live im Free TV auf blue Zoom. Mehr anzeigen

«Ich bin 53 Jahre alt, lancierte meine Trainerkarriere in Portugal, arbeitete danach in Zypern und in Holland. Dann ging ich zu Manchester United als Assistenztrainer. Das ist es kurz und knapp.» So stellte sich Mitchell van der Gaag Ende Mai bei den FCZ-Fans vor.

Der Trainer hätte noch viel weiter ausholen können. Und etwa sagen, dass er von 2021 bis 2024 ganz eng mit Erik ten Hag, dem heutigen Coach von Bayer Leverkusen, zusammenarbeitete. Zuerst bei Ajax, dann bei Manchester United. Als ten Hags Co-Trainer arbeitete er hautnah mit Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes oder Christian Eriksen zusammen.

Mitchell van der Gaag hatte 2022 ein paar Monate lang das Vergnügen mit Cristiano Ronaldo. imago

Herzstillstand während Spiel

Davor war er jahrelang als Chefcoach tätig. Der frühere Verteidiger (u.a. PSV Eindhoven) startete seine Trainerkarriere 2008 in Portugal bei der zweiten Mannschaft von CS Maritimo. Da wurde er im September 2009 zum Cheftrainer des ersten Teams befördert. Danach wechselte van der Gaag zu Belenenses, da gelang in der Saison 2012/13 der Aufstieg in die höchste nationale Liga.

Trotz des Erfolgs war seine Zeit bei Belenenses im September 2013 vorbei – wegen eines schockierenden Zwischenfalls. Van der Gaag erlitt während eines Spiels einen Herzstillstand. «Sein Herz stand still ... er war tot», berichtete der frühere Goalie Matt Jones, der damals bei Belenenses spielte, gegenüber «The Athletic». «Erst in der Halbzeitpause wurde uns klar, was passiert war, weil alles so schnell ging. Auf der Trainerbank lag ein Defibrillator, mit dem er wiederbelebt werden konnte.»

Erst später erfuhren die Belenenses-Profis, dass ihr Trainer an einer schweren Herzerkrankung litt, einen Herzschrittmacher und einen internen Defibrillator hatte, der ihm in dieser Nacht das Leben rettete. Wegen des heftigen Vorfalls legte van der Gaag sein Amt als Trainer nieder und legte eine Pause ein.

Als er bei seiner Vorstellung in Zürich auf den Vorfall angesprochen wird, sagt der Niederländer: «Das ist eine Geschichte aus der Vergangenheit. Aber sie gehört zu mir. Man sieht es immer mehr, dass auch Spieler von solchen Problemen betroffen sind. Ich bin Mitchell, ich habe einen ICD (implantierter Defibrillator). Ich kann da nichts machen.»

Mit Angriffsfussball zurück zum Erfolg?

Anderthalb Jahre nach dem dramatischen Ereignis kehrte er ins Fussballgeschäft zurück. Van der Gaag arbeitete als Trainer auf Zypern bei Ermis Aradippou und danach in seiner Heimat bei Eindhoven, bei Excelsior Rotterdam und bei NAC Breda, ehe er 2019 bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam anheuerte und da auf Erik ten Hag traf.

Er gilt als grosser Kommunikator, der von seinen Spielern erwartet, dass sie sich an seine Philosophie halten. «Ich beschreibe mit selber als ruhige, beobachtende Person. Ich habe zu allem eine Meinung. Ich bin Holländer, das ist normal», sagt der neue FCZ-Coach zu blue Sport. «Es ist für mich sehr wichtig, wie mich die Spieler wahrnehmen.»

Eine gute Arbeitsmoral sieht van der Gaag als Schlüssel zum Erfolg. Mit Angriffsfussball soll auch das Saisonziel erreicht werden. «Wir wollen uns für Europa qualifizieren. Das ist unser klares Ziel. Ich glaube, damit überraschen wir niemanden.»

Einen ersten Schritt dazu will der FCZ gleich am Freitagabend machen. Dann eröffnen die Zürcher die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den FC Sion. blue Zoom überträgt das Auftaktspiel live im Free-TV, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

