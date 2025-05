Schmid: «Shaqiri kann nicht überall hingehen ohne Kapuze und Kappe» 27.05.2025

Im Fussball-Talk Heimspiel auf blue Sport erzählt Dominik Schmid, was für eine Aura Xherdan Shaqiri hat und verrät, dass der Basel-Star in der Stadt oft mit Kapuze und Kappe unterwegs ist.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri überzeugt in der Super League mit überragenden 39 Skorerpunkten in 34 Spielen und ist der entscheidende Faktor für Basels Meistertitel.

Beim Fussball-Talk Heimspiel erklärt FCB-Linksverteidiger Dominik Schmid, dass «Shaq» eine starke Aura habe und auf und neben dem Platz viel fordere – was die Mannschaft zusätzlich motiviere.

Wegen seiner Bekanntheit in der Schweiz könne Shaqiri nicht überall hin mit, bleibt laut Schmid aber ein geselliger und authentischer Mensch, der sich für jeden im Klub Zeit nimmt. Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri verzaubert die Super League mit 39 Skorerpunkten in 34 Spielen und führt den FC Basel damit zum Meistertitel. Die Defensiv-Arbeit war aber nie die Stärke des offensiven Mittelfeldspielers. Das sei aber kein Problem, verrät FCB-Linksverteidiger Dominik Schmid beim Fussball-Talk Heimspiel auf blue Sport: «Es ist normal, dass wenn du Qualitäten hast von Shaq und er so liefert, dass sich niemand zu schade, Extrameter für ihn zu gehen.» Obwohl er auch zurück arbeite, geben alle anderen nochmals ein bis zwei Prozent mehr: «Es ist einfach eine gute Mischung, erklärt Schmid.»

Vor allem auch in der Garderobe sei Shaqiri wichtig: «Er bringt eine unglaubliche Präsenz, eine Aura mit, die ihresgleichen sucht. Das pusht uns alle, noch mehr zu machen.» Shaqiri sei ein Spieler, der auch sehr viel fordere, nicht nur von der Mannschaft, sondern auch vom Trainer und dem Staff: «Ich glaube, das haben wir auch gebraucht», erklärt Schmid, der seit 2023 wieder beim FC Basel spielt.

Der Mensch hinter dem Fussballer

Auf die Frage von blue Sport Moderator Stefan Eggli, ob Shaqiri auch an Anlässen abseits des Spielfeldes dabei sei, erklärt Schmid: «Er würde gerne. Die Persönlichkeit von Shaq in der Schweiz ist so gross, er kann nicht überall hingehen, ohne Kapuze hoch und die Kappe anzuziehen.»

Aber er sei generell sehr gesellig und wäre am liebsten überall dabei und sehr kommunikativ. Zudem sei er immer sehr authentisch: «Du hast immer das Gefühl, er nimmt sich wirklich die Zeit für dich. Egal ob Spieler, Staff, Trainer, Koch oder Putzfrau. Es ist egal, er nimmt sich immer die Zeit und ist sehr angenehm.»

Heimspiel als Podcast