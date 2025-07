Lukas Görtler: «Gut trainieren allein bringt nichts» Der Countdown läuft auch beim FC St.Gallen im Hinblick auf den Saisonstart. Lukas Görtler über die Vorbereitung bei den Ostschweizern. 15.07.2025

Der FC St.Gallen dreht an diversen Schräubchen. blue Sport hat den FCSG bei der Saisonvorbereitung besucht und mit Captain Lukas Görtler und Trainer Enrico Maassen gesprochen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Endlich geht es wieder los. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Der FC St.Gallen bereitet sich für die bevorstehende Saison vor, die am 26. Juli gegen den FC Basel startet.

Lukas Görtler spricht bei blue Sport von einer «guten» Saisonvorbereitung, mahnt dennoch zur Vorsicht: «Gut trainieren allein bringt nichts, das wissen wir in St.Gallen nur zu gut.»

Trainer Enrico Maassen setzt einen Schwerpunkt in der Offensive. Man mache im Pressing Fortschritte und wolle im Angriff eine Wucht entwickeln. Mehr anzeigen

FC Zürich - FC Sion Fr 25.07. 20:00 - 22:45 ∙ blue Zoom D ∙ 165 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Der FC St.Gallen beendete die vergangene Saison mit gemischten Gefühlen. Mit dem Erreichen der Gruppenphase der Conference League erreichten die Espen ein Ziel. Bei der Mission, die Super League in den besten Sechs zu beenden, scheiterten die Ostschweizer.

Das Verpassen der Meisterrunde sieht Lukas Görtler als Motivationsgroschen für die bevorstehende Saison. «Das motiviert uns noch mehr», sagt der FCSG-Captain bei blue Sport. Er spüre im Team eine gewisse Unzufriedenheit mit der abgelaufenen Spielzeit. Daran wolle man ansetzen, um in der Liga zu überzeugen.

Super League 2024/25 Verfolge alle Super League News: Spiele, Resultate, Highlights, aktuelle Tabelle und spannende Hintergrund-Stories – immer aktuell auf blue News. sda

Überzeugen konnte der FCSG bereits in den Testspielen – teilweise zumindest. Gegen den 1. FC Kaiserslautern gewann St. Gallen 2:0. Görtler spricht von einem «richtig guten» Testkick. Gegen den deutschen Traditionsklub hat die Intensität gestimmt, die Captain Görtler von seiner Mannschaft einfordert. Auch der Test gegen den SSV Reutlingen ging mit 1:0 zugunsten der St.Galler aus. Die Spiele gegen Schalke 04 und Darmstadt gingen 0:1 und 2:4 verloren.

Görtler zeigt sich ob der bisherigen Saisonvorbereitung zufrieden. «Wir trainieren gut. Am Ende schauen wir, was dabei rauskommt. Gut trainieren allein bringt nichts, das wissen wir in St. Gallen nur zu gut. Von daher, Vollgas.»

Maassen über möglichen Transfer von Knipser Geubbels

Vollgas will Enrico Maassen in der Offensive sehen. «Wir machen insbesondere im Pressing Fortschritte. Es geht jetzt darum, dass wir Wucht nach vorne entwickeln.»

In der vergangenen Saison war Willem Geubbels einer der Aushängeschilder von Grünweiss. Mit 14 Toren in 31 Super-League-Partien war der 23-jährige Franzose der treffsicherste St.Galler. Ob Maassen auch in der bevorstehenden Saison auf seinen Schützling zählen kann, ist ungewiss.

Geubbels steht vor einem Abgang, dennoch trainiert er beim FCSG noch mit. «Es ist immer noch relativ früh auf dem Transfermarkt. (...) Willem ist noch da und wenn er hier bleibt, wäre ich natürlich nicht unzufrieden.» Im Falle eines Transfers würde Maassen Ersatz benötigen. Denn bereits Chadrac Akolo, Felix Mambimbi, Jean-Pierre Nsamé und Moustapha Cissé verliessen den Verein.

Das mögliche Loch in der Offensive tut den Espen vor dem Startschuss in die neue Saison der guten Stimmung aber keinen Abbruch. Maassen betont, man habe mit der Mannschaft viele Dinge unternommen, wie wandern. «Das schweisst zusammen. Die Stimmung ist gut und so soll sie auch bleiben.» Für den FC St.Gallen startet die Saison am Samstag, 26. Juli gegen den FC Basel.

Am 25. Juli 2025: Die Super League kehrt zurück Mit dem Free-TV-Spiel FC Zürich gegen den FC Sion startet die neue Super-League-Saison. Und dann geht es Schlag auf Schlag – alle Spiele gibt's auch in dieser Saison bei blue Sport. 16.07.2025