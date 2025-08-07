  1. Privatkunden
Patrick Rahmen über Entlassung «Es ist hart, wenn du ins Büro des Chefs zitiert wirst»

Jan Arnet

7.8.2025

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Rahmen: «Mit einem entlassenen Trainer muss man kein Mitleid haben»

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

06.08.2025

Patrick Rahmen wurde letzte Saison als YB-Trainer schon nach 15 Pflichtspielen entlassen. Bei blue Sport spricht Rahmen über Entlassungen und erklärt, wie er damit umgeht.

Jan Arnet

07.08.2025, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor einem Jahr wurde Patrick Rahmen bei den Young Boys schon nach 15 Pflichtspielen entlassen.
  • In dieser Saison hat es in der Super League mit Thomas Häberli bei Servette erneut einen Trainer ganz früh erwischt.
  • Bei blue Sport sagt Rahmen, wie es ist, entlassen zu werden. Mitleid müsse man mit einem entlassenen Trainer aber nicht haben.
Mehr anzeigen

Mit Thomas Häberli hat es in der Super League schon nach dem 2. Spieltag den ersten Trainer erwischt. Der Coach wurde am Montag entlassen, nachdem Servette keines seiner vier Pflichtspiele gewinnen konnte.

Wie sich eine Entlassung anfühlt, weiss Patrick Rahmen ganz genau. Der 56-Jährige musste letzte Saison schon nach dem 9. Spieltag gehen – trotz erfolgreicher Champions-League-Qualifikation. YB war zu diesem Zeitpunkt als amtierender Meister Letzter. Entsprechend war die Entlassung für ihn auch keine grosse Überraschung mehr, gibt Rahmen bei blue Sport zu.

Trainer-Wirbel bei Servette. Das steckt hinter dem Blitz-Rauswurf von Thomas Häberli

Trainer-Wirbel bei ServetteDas steckt hinter dem Blitz-Rauswurf von Thomas Häberli

Doch wie ist es, den Job als Cheftrainer zu verlieren? «Wir wissen alle, dass es auf diesem Niveau sehr schnell gehen kann», sagt Rahmen. Mitleid müsse man mit einem entlassenen Trainer nicht haben. «Wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, bei dem du das Gefühl bekommst, dass es nicht weitergeht, musst du das akzeptieren. Aber natürlich ist es hart, wenn man ins Büro des Chefs zitiert wird und es dann heisst, es geht nicht weiter.»

Nach einer Entlassung würden sich viele Leute aus dem Umfeld melden. Rahmen sagt aber, dass er dann nicht unbedingt mit jedem reden wolle. «In diesem Moment bist du sehr emotional. Es braucht ein paar Tage, um runterzukommen. Dann folgt die Reflexion. Du musst bei dir selbst anfangen und nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen. Was hätte ich selber anders machen können? Und dann schauen, was man für die Zukunft mitnehmen kann.» 

Rahmen hospitierte bei Hansi Flick in Barcelona

Bei YB steht Rahmen noch immer auf der Lohnliste. Sein Vertrag läuft noch bis im Sommer 2026. Die Zeit als vereinsloser Trainer nutzt der 56-Jährige, um sich weiterzubilden. Unter anderem hospitierte Rahmen bei Hansi Flick in Barcelona. Der Kontakt sei durch die Barça-Assistenztrainer Marcus Sorg und Heiko Westermann zustande gekommen, die Rahmen aus gemeinsamen Zeiten in Deutschland kennt. 

Eines seiner letzten Spiele als YB-Trainer war auch in der Champions League gegen Barcelona. «Vor und nach dem Spiel habe ich länger mit Hansi Flick gesprochen. So ist es dann zustande gekommen und Hansi sagte: ‹Kein Problem, komm vorbei›. Ich durfte dann eine Woche lang dabei sei, das war sehr interessant. Eine tolle Erfahrung für mich.»

Videos aus dem Ressort

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

«Spanien wäre für Ugrinic ein Traum»

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

Basel – YB 4:1

Basel – YB 4:1

Super League | 4. Runde | Saison 25/26

06.08.2025

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni: «Jashari wird in der Nati bald eine andere Rolle spielen»

Andreas Böni, blue Chefredaktor, schätzt den Wechsel von Ardon Jashari zur AC Milan ein und erklärt, wieso er in der Nati bald eine wichtigere Rolle einnehmen wird.

06.08.2025

