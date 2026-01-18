Chipperfield: «Ein Tor gegen den FCB zu machen ist umso spezieller» 18.01.2026

Der FC Basel muss sich zum Auftakt ins 2026 mit einem Remis begnügen. Ausgerechnet Ex-FCB-Star Liam Chipperfield spielt im Joggeli den Spielverderber. Die Stimmen zum Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dem FC Basel misslingt der Start ins neue Jahr. Gegen Sion gibt es nach einem 1:1-Remis nur einen Punkt.

Torschütze bei den Gästen ist ausgerechnet Ex-FCBler Liam Chipperfield.

Der 21-Jährige freut sich im Interview mit blue Sport über sein Tor und über den Punkt.

Bei FCB-Trainer Ludovic Magnin und Abwehrspieler Dominik Schmid überwiegt derweil die Enttäuschung. Mehr anzeigen

In der 58. Minute ist es ausgerechnet Liam Chipperfield, Ex-FCB-Profi und Sohn von Basel-Legende Scott, der für Sion das 1:1 markiert und Ludovic Magnins Team so den siegreichen Auftakt ins neue Fussballjahr vermasselt.

«Jeder Match gegen den FCB ist speziell. Dann noch ein Tor zu machen, ist umso spezieller», sagt der Torschütze nach der Partie im Interview bei blue Sport. Gestohlen ist der Punkt keinesfalls, hatte Sion doch durchaus die Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen.

«Wir hätten sicher mehr verdient. Aber einen Punkt aus dem Joggeli mitnehmen, das ist in Ordnung», sagt Chipperfield zum Resultat.

«Eigentlich musst du 1:0 gewinnen – und fertig!»

Auf der Gegenseite überwiegt die Enttäuschung. «Wir verlieren seit Wochen nicht mehr, aber wir gewinnen auch nicht mehr», stellt FCB-Coach Magnin fest.

«Eigentlich musst du dieses Spiel – auch wenn du nicht überragend spielst – einfach 1:0 gewinnen. Und fertig», nervt sich der 46-Jährige. Besonders die zu einfachen Ballverluste und zahlreichen Fehlpässe ärgern den FCB-Trainer. «Wir haben heute sicherlich nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben.»

Magnin: «Wir sind sehr enttäuscht» 18.01.2026

Auch Dominik Schmid findet klare Worte: «Wir haben definitiv Punkte liegen gelassen. Den Auftakt in die zweite Saisonhälfte haben wir uns sicher anders vorgestellt.»

Nach dem 1:1-Remis und dem Thuner Sieg in Zürich liegt der FCB nach 20 Runden bereits 10 Punkte hinter dem Aufsteiger und Leader aus dem Berner Oberland. «Das gute an unserem Programm ist, dass wir es alle drei Tage wieder besser machen können», gibt sich Schmid kämpferisch.

Schmid: «Wir haben uns den Auftakt in die zweite Saisonhälfte anders vorgestellt» 18.01.2026

In der kommenden Woche tritt der FC Basel am Sonntag auswärts beim FC Zürich an. Zuvor kommt es aber noch zu einem wichtigen Spiel in der Europa League. Dort spielt Basel am Donnerstag ab 21.00 Uhr auswärts beim FC Salzburg (live auf blue Sport).

UHD HDR FC Salzburg - FC Basel 1893 Do 22.01. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Salzburg - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3T 21h 19min 21sek

Mehr Videos aus dem Ressort