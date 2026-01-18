  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stimmen aus Basel Ex-Bebbi Chipperfield: «Ein Tor gegen den FCB ist umso spezieller»

Tobias Benz

18.1.2026

Chipperfield: «Ein Tor gegen den FCB zu machen ist umso spezieller»

Chipperfield: «Ein Tor gegen den FCB zu machen ist umso spezieller»

18.01.2026

Der FC Basel muss sich zum Auftakt ins 2026 mit einem Remis begnügen. Ausgerechnet Ex-FCB-Star Liam Chipperfield spielt im Joggeli den Spielverderber. Die Stimmen zum Spiel.

Tobias Benz

18.01.2026, 21:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Dem FC Basel misslingt der Start ins neue Jahr. Gegen Sion gibt es nach einem 1:1-Remis nur einen Punkt.
  • Torschütze bei den Gästen ist ausgerechnet Ex-FCBler Liam Chipperfield.
  • Der 21-Jährige freut sich im Interview mit blue Sport über sein Tor und über den Punkt.
  • Bei FCB-Trainer Ludovic Magnin und Abwehrspieler Dominik Schmid überwiegt derweil die Enttäuschung.
Mehr anzeigen

In der 58. Minute ist es ausgerechnet Liam Chipperfield, Ex-FCB-Profi und Sohn von Basel-Legende Scott, der für Sion das 1:1 markiert und Ludovic Magnins Team so den siegreichen Auftakt ins neue Fussballjahr vermasselt.

«Jeder Match gegen den FCB ist speziell. Dann noch ein Tor zu machen, ist umso spezieller», sagt der Torschütze nach der Partie im Interview bei blue Sport. Gestohlen ist der Punkt keinesfalls, hatte Sion doch durchaus die Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen.

«Wir hätten sicher mehr verdient. Aber einen Punkt aus dem Joggeli mitnehmen, das ist in Ordnung», sagt Chipperfield zum Resultat.

«Eigentlich musst du 1:0 gewinnen – und fertig!»

Auf der Gegenseite überwiegt die Enttäuschung. «Wir verlieren seit Wochen nicht mehr, aber wir gewinnen auch nicht mehr», stellt FCB-Coach Magnin fest.

«Eigentlich musst du dieses Spiel – auch wenn du nicht überragend spielst – einfach 1:0 gewinnen. Und fertig», nervt sich der 46-Jährige. Besonders die zu einfachen Ballverluste und zahlreichen Fehlpässe ärgern den FCB-Trainer. «Wir haben heute sicherlich nicht so gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben.»

Magnin: «Wir sind sehr enttäuscht»

Magnin: «Wir sind sehr enttäuscht»

18.01.2026

Auch Dominik Schmid findet klare Worte: «Wir haben definitiv Punkte liegen gelassen. Den Auftakt in die zweite Saisonhälfte haben wir uns sicher anders vorgestellt.»

Nach dem 1:1-Remis und dem Thuner Sieg in Zürich liegt der FCB nach 20 Runden bereits 10 Punkte hinter dem Aufsteiger und Leader aus dem Berner Oberland. «Das gute an unserem Programm ist, dass wir es alle drei Tage wieder besser machen können», gibt sich Schmid kämpferisch.

Schmid: «Wir haben uns den Auftakt in die zweite Saisonhälfte anders vorgestellt»

Schmid: «Wir haben uns den Auftakt in die zweite Saisonhälfte anders vorgestellt»

18.01.2026

In der kommenden Woche tritt der FC Basel am Sonntag auswärts beim FC Zürich an. Zuvor kommt es aber noch zu einem wichtigen Spiel in der Europa League. Dort spielt Basel am Donnerstag ab 21.00 Uhr auswärts beim FC Salzburg (live auf blue Sport).

UHD HDR FC Salzburg - FC Basel 1893
UHD HDR FC Salzburg - FC Basel 1893

Do 22.01. 20:25 - 23:50 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Salzburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Mehr Videos aus dem Ressort

Basel – Sion 1:1

Basel – Sion 1:1

Super League | 20. Runde | Saison 25/26

18.01.2026

Meistgelesen

Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse
So hart könnte Europa auf Trumps Zoll-Erpressung reagieren
Wie Trump Kremlchef Putin aus der Patsche hilft
Schauspielerin Andrea Sawatzki über das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann
Morettis Anwälte weisen Vorwürfe gegen ihre Klienten zurück − Notausgang war offen

Fussball-News

Fußball. Senegal verdirbt Marokko die Party und gewinnt den Afrika-Cup

FußballSenegal verdirbt Marokko die Party und gewinnt den Afrika-Cup

Drama im Afrika-Cup-Final. Senegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

Drama im Afrika-Cup-FinalSenegal-Spieler verlassen nach VAR-Eingriff den Platz – dann überschlagen sich die Ereignisse

LaLiga im Ticker. Gelingt Barça bei Real Sociedad der zehnte Sieg in Folge?

LaLiga im TickerGelingt Barça bei Real Sociedad der zehnte Sieg in Folge?

Bundesliga. Vier Schweizer, vier Tore und je ein Punkt in Augsburg

BundesligaVier Schweizer, vier Tore und je ein Punkt in Augsburg

Premier League. Ex-Basler sorgt für Aston Villas Heimniederlage

Premier LeagueEx-Basler sorgt für Aston Villas Heimniederlage