Den Ex-Lausanner Brighton Labeau zieht es ins Berner Oberland Keystone

Thun sichert sich die Dienste des früheren Lausanne-Stürmers Brighton Labeau. Der in Frankreich ausgebildete 29-jährige Mittelstürmer aus Martinique unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Keystone-SDA SDA

Dies gab der stark in die Saison gestartete Super-League-Aufsteiger am Dienstag bekannt.

Labeau stand zuletzt bei Guingamp in der französischen Ligue 2 unter Vertrag, wo er vergangene Saison in 28 Meisterschaftsspielen acht Tore erzielte. Zuvor war er während zwei beziehungsweise einem Jahr für Lausanne-Sport und Stade Lausanne-Ouchy in der Schweiz aktiv und bewies dort seine Torjägerqualitäten.