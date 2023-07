Fabian Frei: «Fünf Tore zu schiessen, tut der Seele gut» 30.07.2023

Nach dem schwierigen Saisonstart klappt es für den FC Basel im dritten Anlauf mit dem ersten Vollerfolg. Captain Fabian Frei ist erleichtert, weiss aber auch, dass es noch Luft nach oben gibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel fährt gegen Winterthur den ersten Saisonsieg ein und tankt wertvolles Selbstvertrauen vor dem wegweisenden Rückspiel in der Conference-League-Quali am Donnerstag gegen Tobol.

Captain Fabian Frei ist erleichtert, weiss das schlussendlich klare Resultat gegen den FCW aber einzuordnen. Mehr anzeigen

Fabian Frei und der FC Basel schlagen den FC Winterthur am zweiten Spieltag der Super League gleich mit 5:2 und fahren den ersten Saisonsieg ein. In der Nachspielzeit einer wilden Partie sorgt der Basler Captain mit einem Doppelpack innert zwei Minuten höchstpersönlich für die definitive Entscheidung.

Das schlussendlich klare Verdikt widerspiegelt den Spielverlauf aber nur bedingt. In den Schlussminuten gerät der Basler Sieg nach dem herrlichen 3:2-Anschlusstreffer von Basil Stillhart noch einmal in Gefahr. Winti drückt auf den Ausgleich, riskiert dabei aber zu viel und läuft dem FCB ins offene Messer. «Winterthur hat uns das Leben schwer gemacht. Es wurde zum Schluss noch einmal spannend, das wollten wir nicht», gibt Dominik Schmid im Interview mit blue Sport zu.

Mit breiter Brust ins Rückspiel gegen Tobol

Frei ordnet das deutliche Resultat nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport ein: «Es ist klar, dass noch bei weitem nicht alles gut ist. Deshalb täuscht das 5:2.» Das schmälert die Freude über den Heimerfolg keineswegs. «Fünf Tore zu schiessen, tut der Seele gut. Wir wollten eine Reaktion zeigen, es ging komplett in die falsche Richtung am Anfang des Spiels. Am Schluss war es sehr gut», bilanziert Frei und lobt seine Teamkollegen: «Auf diesem Weg müssen wir weitergehen.»

Auch Schmid ist die Erleichterung anzumerken. «Ich habe Michi Lang auf der Bank gesagt: Dieser Sieg wird so unheimlich guttun und viel Vertrauen geben», erzählt der Aussenverteidiger und richtet seinen Blick schon auf das anstehende Spiel in der Conference-League-Quali am Donnerstag: «Wir haben in Kasachstan ein wegweisendes Spiel. Wir gehen mit breiter Brust dorthin.»