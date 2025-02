Fabian Frei tritt im Sommer zurück. Keystone

Fabian Frei tritt per Ende Saison zurück. In den sozialen Netzwerken verkündet der 36-Jährige seinen Entscheid, bedankt sich bei Fans und Klubs und lässt durchblicken, dass er dem Fussball auch nach der Aktivzeit erhalten bleibt.

Nach weit über 400 Spielen in der höchsten Schweizer Spielklasse ist Schluss: Fabian Frei tritt nach der laufenden Saison zurück. Der 36-Jährige teilt seinen Entscheid am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit und hält fest: «Ich bin sehr stolz auf alles, was ich erreicht und erlebt habe, und dass ich dabei immer ich selbst geblieben bin. Wenn ich zurückschaue, gibt es aber nur wenige Entscheidungen, die ich bereut habe.»

Und weiter: «Es war eine unglaublich tolle Zeit und hat meine Träume, die ich als kleiner Junge hatte, übertroffen! Ich durfte für die Schweizer Nationalmannschaft auflaufen, habe Bundesliga gespielt und es geschafft, Rekordspieler «meines» Clubs zu werden! Dafür bin ich allen 5 Clubs zu tiefem Dank verpflichtet, denn sie haben alle einen Anteil daran.»

FCB-Rekordspieler, Bundesliga-Abenteuer, WM-Teilnahme

Frei absolvierte in der Super League für Winterthur (aktuell), Basel und St. Gallen bisher 468 Spiele. Mit 543 Pflichtspieleinsätzen ist Frei Rekordspieler des FC Basel, dem er einen besonderen Dank ausspricht: «Wow was für eine Reise! Ich kann meine Gefühle und Dankbarkeit dem Club gegenüber nicht ausdrücken. Ich kam als kleiner Junge und ging als Rekordspieler. Alles dazwischen bleibt für immer in meinem Herzen!»

Zwischen 2015 und 2018 lief Frei ausserdem in der Bundesliga für Mainz auf. 24 Mal trug er das Trikot der Schweizer Nati und gehörte 2016 zum EM- sowie 2022 zum WM-Kader.

Bevor Frei abtritt, will er mit dem FC Winterthur den Klassenerhalt schaffen und so ein letztes grosses Ziel erreichen. «Wir stehen vor einer grossen Challenge! Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass wir unser grosses Ziel erreichen können», schreibt Frei und lässt durchblicken, dass er dem Sport auch nach seiner Aktivzeit erhalten bleibt: «Dem Fussball kann und will ich natürlich nicht komplett den Rücken zukehren. Stay tuned.»

