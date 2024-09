Fabian Frei wechselt von Basel nach Winterthur

Der langjährige FCB-Captain Fabian Frei wechselt zu Winterthur. Imago

Nach 543 Spielen ist Schluss für Fabian Frei beim FC Basel. Der Mittelfeldspieler wechselt ligaintern zum FC Winterthur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Frei wechsel vom FC Basel zum FC Winterthur.

Der 35-Jährige ist mit 543 Einsätzen Rekordspieler des FC Basel. In der aktuellen Saison spielte er jedoch keine grosse Rolle mehr.

Basel löst den Vertrag mit Frei offenbar auf und zahlt den Mittelfeldspieler aus. Mehr anzeigen

Wie die «bz Basel» berichtet, ist der Wechsel von Fabian Frei vom FC Basel nach Winterthur fix. Dies deckt sich mit Informationen von blue Sport. Der Vertrag des Rekordspielers des FCB (543 Spiele) wurde offenbar aufgelöst. Somit muss Winterthur keine Ablöse bezahlen für Frei, der mit Basel fünf Meistertitel und drei Cupsiege feierte.

Captain Frei spielte beim FC Basel keine grosse Rolle mehr. In der laufenden Saison durfte er nur beim ersten Saisonspiel – einer 2:3-Niederlage gegen Lausanne-Sport – von Beginn weg ran. In allen anderen Spielen war Frei nur noch Einwechselspieler.

Ein Wechsel zu Winterthur stand schon vor Wochen im Raum, damals hiess es, dass sich der FCW die Dienste von Frei finanziell nicht leisten könne. Da der FCB Freis Vertrag aber auflöst und damit keine Ablöse fällig wird, hat der Wechsel am letzten Tag des Transferfensters doch noch geklappt. Der FCB gibt Frei nicht nur gratis ab, er hat sich auch bereit erklärt, seinen Rekordspieler auszuzahlen. Will heissen, Frei kriegt noch seinen gesamten Lohn, den er bis Sommer 2025 in Basel erhalten hätte.

