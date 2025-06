Fabio Celestini steht beim FC Basel vor dem Abschied – aber noch ist nichts offiziell. Keystone

Zuletzt wurde Fabio Celestini mit dem FC Getafe in Verbindung gebracht. Nun ist klar: Basels Double-Trainer wird nicht zum Verein wechseln, bei dem er einst fünf Jahre lang spielte.

Der FC Basel hat mit Ludovic Magnin seinen Wunschtrainer für die Nachfolge von Fabio Celestini eigentlich schon auserkoren (blue Sport berichtete). Doch Celestini ist offiziell immer noch Trainer des FCB. Und obwohl nun schon seit bald zwei Wochen feststehen soll, dass Basel und sein Double-Trainer getrennte Wege gehen, wurde immer noch nichts offiziell kommuniziert.

Weil man abwarten will, bis die Zukunft von Celestini endgültig geklärt ist? Viel wurde gemunkelt in den letzten Wochen. Vor allem ein Klub wurde im Zusammenhang mit Celestini immer wieder genannt: Der FC Getafe. Der LaLiga-Klub, bei dem der 49-Jährige als Spieler fünf Jahre verbrachte.

Doch jetzt ist klar: Zu Getafe wird Celestini – zumindest in diesem Sommer – definitiv nicht wechseln. Klub-Präsident Angel Torres stellte am Mittwoch an einer Medienkonferenz klar, dass der aktuelle Trainer José Bordalás bei Getafe bleiben wird.

Was bedeutet das für Celestini? Sein Traum von einem Job in einer Top-5-Liga wird dennoch weiterleben. Und so ist nach wie vor anzunehmen, dass sich der Meistertrainer trotz Vertrag bis 2026 bald von den Baslern verabschieden wird.

