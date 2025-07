Fassnacht: «Es tut weh, dass der Naturrasen im Wankdorf bald wieder weg ist» YB-Leitwolf Christian Fassnacht über die Stimmung im Team und den Berner Rasen, der ausnahmsweise echt ist. 24.07.2025

Nach einer verkorksten Saison wollen die Young Boys zurückschlagen und wieder Titel gewinnen. Christian Fassnacht versprüht vor dem Saisonstart viel Vorfreude und Zuversicht, einen Wermutstropfen gibt es allerdings.

Nach einer Saison ohne Titelgewinn wollen die Young Boys in der neuen Saison wieder voll angreifen und den hohen Ansprüchen in der Hauptstadt gerecht werden. «Die Ambitionen bei YB sind mittlerweile so hoch, dass man Titel holen will. Wenn man nichts holt, ist man enttäuscht», weiss Christian Fassnacht bestens.

Das habe man auch in der Vorbereitung gespürt. «Wir wussten, ein paar Sachen sind falsch gelaufen. Wir mussten das Team wieder näher zusammenbringen und ein, zwei Transfers machen, was passiert ist. Es ist klar: Der Weg läuft wieder dahin, dass man die Titel holen möchte», kündigt der 31-Jährige im Interview mit blue Sport an.

Neue Leadertypen im Team

Die Zugänge von Gregory Wüthrich und Edimilson Fernandes, die bei den Bernern Leaderrollen übernehmen sollen, verleihen Fassnacht Zuversicht. «Es war sicher ein Schlüsselwerkzeug, das gefehlt hat: Wir hatten zu wenige Leader. Deshalb sind Fernandes und Wüthrich extrem wichtig», so Fassnacht. «Ich bin gespannt, wie sie sich auf dem Platz integrieren werden. Aber was ich bisher gesehen habe, ist sensationell – einerseits spielerisch, andererseits als Persönlichkeiten.»

Anders als letzte Saison, als YB in den ersten sechs Spielen bloss drei Punkte einfahren konnte, wollen Fassnacht und Co. diesmal gut in die Meisterschaft starten. «Sonst kommst du automatisch in die Negativspirale. Man darf die ersten Spiele nicht zu stark gewichten, aber du hast eine Tendenz und merkst, ob es funktioniert», erklärt Fassnacht.

Dennoch sei die Super-League-Saison nicht ein Sprint, sondern ein Marathon. Und dieser beginnt für die Berner ausnahmsweise auch vor Heimpublikum auf Naturrasen. «Ich freue mich riesig, im Wankdorf mal ein Spiel auf Naturrasen zu machen», gibt Fassnacht zu. Einen Haken gibt es aber, denn im September wird der für die Frauen-EM ausgelegte Naturrasen zu Fassnachts Leidwesen wieder durch Plastik ersetzt: «Es tut weh, zu wissen, dass das danach wieder vorbei ist.»

