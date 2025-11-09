  1. Privatkunden
YB-Spieler loben Taktikfuchs Seoane Fassnacht: «Ich halte so viel von ihm als Trainer»

Patrick Lämmle

9.11.2025

Fassnacht: «Man darf Seoane schon die Credits zuschieben»

Fassnacht: «Man darf Seoane schon die Credits zuschieben»

09.11.2025

YB feiert im dritten Spiel unter Rückkehrer Gerardo Seoane den ersten Sieg. Nach der Partie erntet der Trainer viel Lob aus den eigenen Reihen.

Patrick Lämmle

09.11.2025, 20:40

09.11.2025, 20:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • YB feiert im dritten Spiel unter Trainer Gerardo Seoane den ersten Sieg.
  • Christian Fassnacht, der das erste Tor unter der Leitung des Rückkehrers erzielte, lobt den Trainer in den höchsten Tönen.
  • Gerardo Seoane selbst ist nach dem Sieg ebenfalls sichtlich zufrieden und unterstreicht die Bedeutung der Videoanalysen.
Mehr anzeigen

Nach dem 0:0 gegen Basel und der 0:4-Niederlage gegen PAOK in der Europa League, schiesst YB unter Trainer-Rückkehrer Gerrardo Seoane das erste Tor. Bereits in der 7. Minute trifft Christian Fassnacht zum 1:0, am Ende gewinnen die Berner in St.Gallen gar mit 4:1. In der Tabelle zieht YB am FCSG vorbei und schliesst zu Basel (0:1 gegen Lugano) auf. Einzig der FC Thun hat mehr Punkte auf dem Konto.

Auffällig ist, wie die Spieler nach dem Sieg ihren neuen Trainer loben. Fassnacht meint etwa: «Gerry hat am richtigen Ort angesetzt. Ich halte so viel von ihm als Trainer, vor allem im taktischen Bereich. Seine Auffassungsgabe auch während dem Spiel ist enorm. Heute hat er super umgestellt, da kann man schon ihm die Credits geben.» Freuen tut sich Fassnacht natürlich auch über sein erstes Nati-Aufgebot seit einer gefühlten Ewigkeit. «Balsam für die Seele» sei das, sagt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Janko lobt die genauen Anweisungen

Aufgrund des Personalmangels in der Abwehr wird Saidy Janko am Sonntag vom Aussen- zum Innenverteidiger umfunktioniert. «Es ist schon nicht ganz einfach. Aber wir haben sehr genaue Anweisungen erhalten, wie wir das machen müssen. Und wenn du so genaue Anweisungen bekommst, dann fällt es dir schon etwas einfacher», meint der 30-Jährige. Sie hätten auch viel Zeit im Videoraum verbracht, um alles zu analysieren. Auch an der Seite eines erfahrenen Spielers wie Sandro Lauper aufzulaufen, habe ihm natürlich geholfen.

«Eine sehr gute Teamleistung» sei es gewesen, meint auch YB-Goalie Marvin Keller. Es sei aufgrund von Sperren und Verletzungen klar gewesen, dass einige Spieler auf ungewohnten Positionen auflaufen würden, aber alle hätten es sehr gut gemacht. «Genau das zeichnet einen Teamspirit aus», so der Goalie, der auch Gefallen gefunden hat am neuen System.

«Die Idee kam mir in der langen Nacht in Saloniki»

Sie hätten sich im Staff gezwungen gefühlt, ein paar Sachen umzustellen, meint YB-Coach Seoane, der bei den Spielern viel Kredit zu geniessen scheint. «Die Idee kam mir in der langen Nacht in Saloniki, nach der bitteren Pleite», erklärt Seoane und macht klar: «Ich bin kein Trainer, der immer dasselbe System spielt. Es gibt immer leichte Anpassungen. Und das versuchen wir auch über Video-Bilder zu zeigen.»

Die Stimmen aus dem FCSG-Lager

Witzig: «Wir müssen hinten einfach parater sein»

Resultate und Tabelle

