  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Spieler soll Abwehr verstärken FC Basel vor Verpflichtung von Becir Omeragic

Syl Battistuzzi

13.2.2026

Becir Omeragic wechselt von Montpellier zu Basel.
Becir Omeragic wechselt von Montpellier zu Basel.
sda

Im Sommer 2023 wechselte Becir Omeragic nach fünf Jahren beim FC Zürich zu Montpellier. Nun steht der siebenfache Schweizer Nationalspieler offenbar vor einer Rückkehr in die Super League. Der 24-Jährige soll die Abwehr beim FC Basel verstärken.

Syl Battistuzzi

13.02.2026, 16:09

13.02.2026, 16:12

Gerüchten zufolge steht Becir Omeragic kurz vor einem Wechsel zum FC Basel. Das berichtet der internationale Sportjournalist Lorenzo Lepore auf «X». Auch französische Medien und der «Blick» bestätigen den Transfer.

Demnach soll Omeragic für 2,25 Millionen Euro von Montpellier zum FCB wechseln. Eine mündliche Übereinkunft sei bereits erreicht worden. Montpellier soll sich zudem eine Weiterverkaufsklausel in der Höhe von 10 Prozent gesichert haben. Omeragic habe einem dreieinhalbjährigen Vertrag in Basel zugestimmt.

Der Verteidiger durchlief die fussballerische Ausbildung bei Servette und wechselte im Sommer 2018 von der U18 der Genfer in die erste Mannschaft der Zürcher.

Für den FCZ absolvierte er 113 Pflichtspiele – mit dem Meistertitel 2022 als Höhepunkt. 2023 folgte er dem Lockruf von Montpellier, im Sommer 2025 stieg er aber mit seinem Klub in die Ligue 2 ab.

Meistgelesen

Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz
Senior in Grenchen vor Zug geschubst – Mann verhaftet
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete

Mehr Super League

Verletzungssorgen um Captain. Frei: «Ohne Shaqiri fehlt das Unberechenbare – doch der FCB war dynamischer»

Verletzungssorgen um CaptainFrei: «Ohne Shaqiri fehlt das Unberechenbare – doch der FCB war dynamischer»

Highlights im Video. Der FC Basel unterliegt Sion und bangt um Daniliuc und Shaqiri

Highlights im VideoDer FC Basel unterliegt Sion und bangt um Daniliuc und Shaqiri

Video-Highlights. Leader Thun überrollt starkes Lausanne und gewinnt 5:1

Video-HighlightsLeader Thun überrollt starkes Lausanne und gewinnt 5:1

Fussball Videos

Penalty-König Grgic «Eines Tages werde ich verschiessen»

Penalty-König Grgic «Eines Tages werde ich verschiessen»

Anto Grgic spricht mit blue Sport über den Start seiner Karriere und erzählt offen von der Schocknachricht, die er mit 17 Jahren unerwartet erhielt.

13.02.2026

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

13.02.2026

Kasami: «Ich geniesse die Nähe zur Familie»

Kasami: «Ich geniesse die Nähe zur Familie»

Pajtim Kasami blickt mit blue Sport auf seine Weltkarriere zurück und spricht über die neuen Herausforderungen beim FC Winterthur.

13.02.2026

Penalty-König Grgic «Eines Tages werde ich verschiessen»

Penalty-König Grgic «Eines Tages werde ich verschiessen»

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

Frei: «Ohne Shaqiri war es etwas dynamischer»

Kasami: «Ich geniesse die Nähe zur Familie»

Kasami: «Ich geniesse die Nähe zur Familie»

Mehr Videos