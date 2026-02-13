Becir Omeragic wechselt von Montpellier zu Basel. sda

Im Sommer 2023 wechselte Becir Omeragic nach fünf Jahren beim FC Zürich zu Montpellier. Nun steht der siebenfache Schweizer Nationalspieler offenbar vor einer Rückkehr in die Super League. Der 24-Jährige soll die Abwehr beim FC Basel verstärken.

Gerüchten zufolge steht Becir Omeragic kurz vor einem Wechsel zum FC Basel. Das berichtet der internationale Sportjournalist Lorenzo Lepore auf «X». Auch französische Medien und der «Blick» bestätigen den Transfer.

Demnach soll Omeragic für 2,25 Millionen Euro von Montpellier zum FCB wechseln. Eine mündliche Übereinkunft sei bereits erreicht worden. Montpellier soll sich zudem eine Weiterverkaufsklausel in der Höhe von 10 Prozent gesichert haben. Omeragic habe einem dreieinhalbjährigen Vertrag in Basel zugestimmt.

Der Verteidiger durchlief die fussballerische Ausbildung bei Servette und wechselte im Sommer 2018 von der U18 der Genfer in die erste Mannschaft der Zürcher.

Für den FCZ absolvierte er 113 Pflichtspiele – mit dem Meistertitel 2022 als Höhepunkt. 2023 folgte er dem Lockruf von Montpellier, im Sommer 2025 stieg er aber mit seinem Klub in die Ligue 2 ab.