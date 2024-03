Fabio Celestini bleibt dem FCB erhalten. sda

Der FC Basel verlängert den Vertrag mit seinem Trainer Fabio Celestini. Der im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag läuft neu bis 2026. Der Romand stiess Ende Oktober 2023 zum FCB und übernahm den kriselnden FCB damals auf dem letzten Tabellenplatz.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Fabio Celestini übernahm das Traineramt beim FC Basel im Oktober vergangenen Jahres und unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison.

Nun hat der FCB den Vertrag mit Celestini bis 2026 verlängert. Mehr anzeigen

«Ich spürte von Anfang an ein grosses Vertrauen der Sportkommission in meine Arbeit und das ist für mich als Cheftrainer sehr wichtig – insbesondere auch in schwierigeren Phasen. Wir hatten in den letzten Wochen viele gute Gespräche. Wir sind uns einig, dass wir die gleichen Ideen für die Zukunft haben und wissen, woran wir arbeiten müssen, um auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Wir möchten gemeinsam etwas aufbauen und darauf freue ich mich sehr», wird Celestini auf der FCB-Website zitiert.

«Unser Hauptfokus liegt nun auf den letzten beiden Monaten der laufenden Saison, um gemeinsam von den unteren Tabellenplätzen wegzukommen», so der 48-Jährige, der aktuell mit seinem Team den neunten Rang belegt. Am Samstag empfängt der FCB um 18 Uhr den FC Winterthur.

