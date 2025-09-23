  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Verletzung des VAR-Protokolls» FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

SDA

23.9.2025 - 11:55

Kuriose Szene: VAR greift bei Gelb-Rot ein – Schiri Schnyder korrigiert Entscheid

Kuriose Szene: VAR greift bei Gelb-Rot ein – Schiri Schnyder korrigiert Entscheid

17.09.2025

Der FC Lugano bestätigt seinen Protest gegen die Wertung der Super-League-Partie vom 17. September gegen Lausanne-Sport (1:1) offiziell.

Keystone-SDA

23.09.2025, 11:55

23.09.2025, 12:12

Die Tessiner monieren eine «Verwendung des VAR unter Verletzung des VAR-Protokolls». In der 63. Minute war Lausannes Karim Sow nach einer zweiten Verwarnung eigentlich des Feldes verwiesen worden, ehe Schiedsrichter Urs Schnyder von der VAR-Zentrale auf eine mögliche direkte Rote Karte hingewiesen wurde.

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?. Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen?Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Nach Sichtung der Bilder erkannte der Unparteiische jedoch eine vorherige Abseitsstellung des Lugano-Spielers Renato Steffen und annullierte folglich den Platzverweis gegen den Verteidiger von Lausanne-Sport.

Die Verantwortlichen des FC Lugano verlangen die Wiederholung der Partie. Der Fall wird an die Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) weitergeleitet.

Croci-Torti: «Wir haben Protest eingelegt»

Croci-Torti: «Wir haben Protest eingelegt»

17.09.2025

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

17.09.2025

Meistgelesen

Nur sechs Winterreifen sind laut TCS wirklich empfehlenswert
Gefährliches Virus fordert Tote – jetzt ergreift italienische Region drastische Massnahmen
«Bares für Rares»-Verkäufer wird gegenüber Expertin plötzlich laut

Videos aus dem Ressort

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Mehr Videos

Super League

Morddrohungen im Email-Postfach. Schiri-Boss Wermelinger kontert Forte-Kritik und nimmt Fans in die Pflicht

Morddrohungen im Email-PostfachSchiri-Boss Wermelinger kontert Forte-Kritik und nimmt Fans in die Pflicht

Transfer. FCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

TransferFCZ verleiht Nemanja Tosic erneut

Verfahren eingestellt. Keine Sanktionen gegen Winterthur-Trainer Uli Forte

Verfahren eingestelltKeine Sanktionen gegen Winterthur-Trainer Uli Forte