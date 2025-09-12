Simon Laager und der FC Luzern beenden die Zusammenarbeit nach weniger als einem Jahr Keystone

Der FC Luzern und sein CEO Simon Laager gehen ab sofort getrennte Wege. Dies entschieden die beiden Seiten in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Klub mitteilt.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Grund für das Ende der Zusammenarbeit seien unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur.

«Wir bedauern diese Trennung und sind Simon Laager für die geleistete Arbeit und seinen grossen Einsatz für den FC Luzern sehr dankbar. Er hat in einer anspruchsvollen Phase wichtige Weichen gestellt und den Club nach bereits kurzer Zeit sowohl strukturell als auch kommerziell nachhaltig gestärkt. Wir danken ihm für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», sagt FCL-Interimspräsident Josef Bieri in einer Medienmitteilung.

«Es war mir eine Ehre, den FCL in einer wichtigen Phase zu führen und ich bin froh, dass wir gemeinsam als Team in dieser herausfordernden Zeit auch wichtige zukunftsgerichtete Grundlagen und Massnahmen umsetzen konnten», sagt Simon Laager. «Ich blicke auf eine äusserst spannende und intensive Zeit zurück und bin dankbar für all die Begegnungen und Bekanntschaften. Ich wünsche dem FCL alles Gute.»

Laager hatte das Amt als CEO erst im vergangenen Dezember übernommen. Zuvor war er bei den SCL Tigers als Geschäftsführer tätig. Wer Laagers Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Ab sofort fungiert Manuel Moor, Leiter der Finanzen, als Ansprechperson.