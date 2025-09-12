  1. Privatkunden
Nur neun Monate im Amt Der FC Luzern trennt sich per sofort von CEO Simon Laager

SDA

12.9.2025 - 09:29

Simon Laager und der FC Luzern beenden die Zusammenarbeit nach weniger als einem Jahr

Keystone
Simon Laager und der FC Luzern beenden die Zusammenarbeit nach weniger als einem Jahr
Keystone

Der FC Luzern und sein CEO Simon Laager gehen ab sofort getrennte Wege. Dies entschieden die beiden Seiten in gegenseitigem Einvernehmen, wie der Klub mitteilt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport

12.09.2025, 09:29

12.09.2025, 09:37

Grund für das Ende der Zusammenarbeit seien unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Organisationsstruktur.

«Wir bedauern diese Trennung und sind Simon Laager für die geleistete Arbeit und seinen grossen Einsatz für den FC Luzern sehr dankbar. Er hat in einer anspruchsvollen Phase wichtige Weichen gestellt und den Club nach bereits kurzer Zeit sowohl strukturell als auch kommerziell nachhaltig gestärkt. Wir danken ihm für seinen grossen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute», sagt FCL-Interimspräsident Josef Bieri in einer Medienmitteilung. 

«Es war mir eine Ehre, den FCL in einer wichtigen Phase zu führen und ich bin froh, dass wir gemeinsam als Team in dieser herausfordernden Zeit auch wichtige zukunftsgerichtete Grundlagen und Massnahmen umsetzen konnten», sagt Simon Laager. «Ich blicke auf eine äusserst spannende und intensive Zeit zurück und bin dankbar für all die Begegnungen und Bekanntschaften. Ich wünsche dem FCL alles Gute.»

Laager hatte das Amt als CEO erst im vergangenen Dezember übernommen. Zuvor war er bei den SCL Tigers als Geschäftsführer tätig. Wer Laagers Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Ab sofort fungiert Manuel Moor, Leiter der Finanzen, als Ansprechperson.

Videos aus dem Ressort

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Julien di Biase ist der Chief Operating Officer der SailGP-Serie. Mit blue News spricht der Waadtländer über die rasante Entwicklung des Events und seine Zukunftspläne.

12.09.2025

12.09.2025

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Für das Team Switzerland wird das erste SailGP-Rennen auf dem Genfersee etwas ganz Besonderes. blue News hat mit den Protagonisten gesprochen.

12.09.2025

12.09.2025

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Wie fühlt sich eine Fahrt an auf dem auf einem Segelboot der «Formel 1 der Meere»? blue News-Redaktor Laurent Morel hat's ausprobiert.

12.09.2025

12.09.2025

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

SailGP-Chef: «Früher mussten wir uns beweisen. Heute kommen die Leute zu uns»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

Schweizer SailGP-Team vor Heim-Premiere: «Wir wollen glänzen»

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

«Habe Insekten in meinen Zähnen» - blue News Redaktor wagt Fahrt auf SailGP-Boot

Mehr Videos

