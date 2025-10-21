  1. Privatkunden
Auch dank Jaquez-Transfer Der FC Luzern präsentiert zum ersten Mal seit 2019 einen Gewinn

SDA

21.10.2025 - 13:37

Luzerns Interimspräsident Josef Bieri präsentiert gute Zahlen.
Bild: Keystone

Der FC Luzern verzeichnet zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder einen Gewinn.

Keystone-SDA

21.10.2025, 13:37

21.10.2025, 14:02

Der aktuelle Sechste der Super League schloss das Geschäftsjahr 2024/25 unter anderem dank Transfererlösen, Mehreinnahmen aus dem operativen Geschäft und Aktienverkäufen an die FCL AG mit einem Gewinn von 0,6 Millionen Franken ab.

Zur Deckung des strukturellen Defizits, das mit 7,5 Millionen Franken nach wie vor beträchtlich ist, trug insbesondere, aber nicht nur der Verkauf von Luca Jaquez an den VfB Stuttgart für rund sechs Millionen Franken bei. Weil die Transfereinnahmen aus den Verkäufen von Sascha Britschgi, Thibault Klidjé und Jakub Kadak erst in das nächste Geschäftsjahr fallen, sieht es auch für 2025/26 gut aus.

2023/24 hatte der FCL das Jahr noch mit einem Verlust von rund zweieinhalb Millionen Franken abgeschlossen.

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

Luzern – Lausanne-Sport 2:2

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

19.10.2025

Videos aus dem Ressort

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Bundesrat Martin Pfister hat am Dienstag die Frauen-Nati in Weggis LU besucht und sich bei den Spielerinnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer bedankt. Auch mit blue Sport hat er gesprochen und ein paar interessante Dinge verraten.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller.

21.10.2025

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

Riesenslalom-Spezialist Thomas Tumler stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport Redaktion.

21.11.2024

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

Thomas Tumler: «Meine grösste Schwäche ist, dass ich zu schnell zweifle»

