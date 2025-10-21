Luzerns Interimspräsident Josef Bieri präsentiert gute Zahlen. Bild: Keystone

Der FC Luzern verzeichnet zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder einen Gewinn.

Keystone-SDA SDA

Der aktuelle Sechste der Super League schloss das Geschäftsjahr 2024/25 unter anderem dank Transfererlösen, Mehreinnahmen aus dem operativen Geschäft und Aktienverkäufen an die FCL AG mit einem Gewinn von 0,6 Millionen Franken ab.

Zur Deckung des strukturellen Defizits, das mit 7,5 Millionen Franken nach wie vor beträchtlich ist, trug insbesondere, aber nicht nur der Verkauf von Luca Jaquez an den VfB Stuttgart für rund sechs Millionen Franken bei. Weil die Transfereinnahmen aus den Verkäufen von Sascha Britschgi, Thibault Klidjé und Jakub Kadak erst in das nächste Geschäftsjahr fallen, sieht es auch für 2025/26 gut aus.

2023/24 hatte der FCL das Jahr noch mit einem Verlust von rund zweieinhalb Millionen Franken abgeschlossen.