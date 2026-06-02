FC Winterthur verärgert viele Fans mit angepasster Preis-Politik

FCW-Captain Remo Arnold verabschiedet sich von der Sirupkurve nach dem letzten Spiel des FC Winterthur in der Super League. Keystone

Der FC Winterthur, der Liebling aller Fussball-Romantiker, stieg nach vier Jahren Super League wieder ab. Die Preis-Politik des FCW für die neue Saison in der Challenge League sorgt aber für rote Köpfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Winterthur ist nach vier Jahren aus der Super League abgestiegen und lässt die Preise für viele Saisonkarten in der Challenge League dennoch unverändert.

Der Klub begründet dies mit hoher Nachfrage und gestiegenen Kosten. Für zusätzliche Vorteile wie ein Vorverkaufsrecht fallen teilweise weitere Gebühren an.

Viele Fans reagieren in den sozialen Medien verärgert. Sie kritisieren die hohen Preise trotz weniger attraktiver Gegner und stellen die Fanfreundlichkeit der Massnahmen infrage. Mehr anzeigen

Sportlich konnte der FC Winterthur in der abgelaufenen Spielzeit wenig überzeugen. Nur fünf Saisonsiege in 38 Liga-Spielen bei 100 Gegentoren schauten für die Eulachstädter heraus.

In der Sympathie-Tabelle steht Winti hingegen für viele Fussball-Romantiker ganz oben. Die veröffentlichten Ticket-Infos für die kommende Spielzeit in der Challenge League missfällt aber vielen FCW-Anhängern, die sich in den sozialen Medien über die Preis-Politik des Klubs beklagen.

Die Nachfrage nach Saisonkarten auf der Schützenwiese werde trotz des Abstiegs «gross sein», schreibt der Klub. «Ein Teil der Preise für Einzeltickets und Saisonkarten sei wegen «hoher Nachfrage und gestiegener Kosten gleichgeblieben», heisst es weiter.

Auf Facebook und Instagram werden die Anpassungen (die wichtigsten Infos findest du hier) kritisch aufgenommen. Nachfolgend eine Auswahl:

Kommentare überwiegend negativ

«Immer noch 430 Franken für eine Saisonkarte im Sektor C, obwohl wir in der Challenge League spielen? Das finde ich absolut übertrieben! 290 Franken für die Bierkurve sind ja okay, aber das hier enttäuscht mich jetzt doch ein wenig. Echt schade.»

«Das hat jetzt aber schon ein Gschmäckle ... Gleicher Preis wie in der Super League, dafür kein Vorkaufsrecht mehr!?! Trotzdem werde ich verlängern und bin natürlich auch 8400-Member aber irgendwie fühlt sich das nach Verarsche an und wenn's dann nicht um den Aufstieg geht, muss ich mir das Ganze für die übernächste Saison überlegen. Das Netz im C dürfte auch weg ...»

«Krass, ob diese Preispolitik aufgeht? Ich müsste mehr bezahlen als diese Saison. Die Grenze ist leider überschritten.»

«Null runter mit den Preisen ...sorry, dass geht gar nicht ...statt FCB, YB, FCZ etc. nun Kriens, Ouchy, Yverdon etc... das zum selben Preis ... da wird sich die hohe Nachfrage wohl bald erledigt haben ...»

«Ist Marchesano so teuer?»

«Unveränderte Saisonkartenpreise, wenn man statt den FCB, YB oder den FCZ Equipen wie Stade Nyon oder Rapperswil zu sehen kriegt – eine doch einigermassen sonderbare Interpretation.»

«Challenge League statt Super League, gleiche Saisonkartenpreise und fürs Vorverkaufsrecht soll man nochmals 84 Franken zahlen. Das ist schon eine kreative Interpretation von Fanbindung. 👎🏽❤️»

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