Marvin Akahomen wird künftig wieder in rotblau auflaufen Keystone

Der FC Basel reagiert auf die Verletzungen der beiden Defensivspieler Adrian Barisic und Finn van Breemen und holt Marvin Akahomen frühzeitig zurück.

Keystone-SDA SDA

Der 17-jährige Innenverteidiger war seit Anfang Jahr an den FC Wil aus der Challenge League ausgeliehen gewesen und hätte eigentlich bis zum Sommer 2026 in der Ostschweiz Spielpraxis sammeln sollen. Da sich die Personalsituation des FCB in der Defensive nach den beiden Ausfällen allerdings zuspitzte, entschieden die Verantwortlichen des Super-League-Klubs, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden.