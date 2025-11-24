  1. Privatkunden
Titelverteidigung in Gefahr? FCB-Coach Magnin: «Wir müssen nicht um den heissen Brei herumreden»

Luca Betschart

24.11.2025

Magnin: «Wir haben in der Pause deutliche Worte gefunden»

Magnin: «Wir haben in der Pause deutliche Worte gefunden»

23.11.2025

Der FC Basel verpasst gegen GC den angestrebten Auswärtssieg und hat in den letzten fünf Super-League-Spielen bloss fünf Punkte eingefahren. Ludovic Magnin und die blue Sport Experten Schürpf und Gygax werden nach dem Auftritt im Letzigrund deutlich.

Luca Betschart

24.11.2025, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel kommt gegen GC nicht über ein 1:1-Remis hinaus und verpasst es, nach der Thuner Niederlage den Rückstand auf die Tabellenspitze um drei Punkte zu verkleinern.
  • Die blue Sport Experten Pascal Schürpf und Daniel Gygax sind sich einig: Der FCB wird den Erwartungen derzeit nicht gerecht.
  • Auch Trainer Ludovic Magnin nimmt kein Blatt vor den Mund und stellt klar: «Es muss mehr kommen von einer Mannschaft, die den Titel verteidigen will.»
Mehr anzeigen

Nur ein Sieg und fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen – der FC Basel kommt in der Super League nicht so richtig vom Fleck. Am Sonntag müssen sich die Bebbi beim Vorletzten GC, das mit Verletzungspech zu kämpfen hat und nicht aus dem Vollen schöpfen kann, mit einem 1:1-Remis begnügen.

Turbulente Partie im Letzigrund. Drei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab

Turbulente Partie im LetzigrundDrei Platzverweise, aber kein Sieger: GC ringt dem FC Basel ein Remis ab

«Über die ganze Strecke der Partie hätte der FC Basel mit seiner Qualität das Spiel für sich entscheiden müssen. Klar wurde es mit der Roten Karte schwieriger. Aber trotzdem haben sie viel höhere Ansprüche. Das genügt überhaupt nicht», wird blue Sport Experte Pascal Schürpf deutlich. Und Daniel Gygax ergänzt: «Dass sich Basel gegen GC, Zweitletzter und nicht top besetzt, nicht viele Torchancen erspielen kann, würde mir schon zu denken geben», stellt blue Sport Experte Daniel Gygax klar.

«Die Konkurrenz schläft nicht»

Auch Ludovic Magnin wählt deutliche Worte. «Die erste Halbzeit war nicht Basel-like, nicht auf unserem Niveau. Wir haben in der Pause deutliche Worte gefunden», so der FCB-Coach. Es sei nach dem Seitenwechsel zwar etwas besser geworden. «Aber wenn du in der ersten Halbzeit so auftrittst, musst du nicht nach links oder rechts schauen.»

Der FCB verpasst es auch, nach der Pleite von Tabellenführer Thun drei Punkte Boden gutzumachen. Ist die Titelverteidigung in Gefahr? «Es muss mehr kommen von einer Mannschaft, die den Titel verteidigen will. Man merkt, das ist für uns eine neue Sache. Die Mannschaft hat momentan Mühe damit», sagt Magnin und fügt an: «Wir müssen nicht um den heissen Brei reden. Wenn wir solche Spielen gewinnen wollen, müssen wir es erzwingen.»

Zu weit nach vorne schauen, will der Basler Trainer aber nicht. «Wir müssen Spiel für Spiel nehmen und dürfen nicht zu viel überlegen. Wir müssen punkten, das zählt am Ende im Fussball. Nichts anderes», so der 46-Jährige, dem bewusst ist: «Die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz punktet und wir punkten zu wenig konstant.»

Mehr zur Partie

Schmid: «GC hat uns das Leben schwer gemacht»

Schmid: «GC hat uns das Leben schwer gemacht»

23.11.2025

GC – Basel 1:1

GC – Basel 1:1

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

