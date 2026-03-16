FCB-Fans wüten nach Degen-Interview

FCB-Boss Degen: «Wir stehen Vollgas hinter Lichtsteiner» 15.03.2026

Vor dem Servette-Spiel sprach David Degen seinem Trainer Stephan Lichtsteiner bei blue Sport eine Jobgarantie für nächste Saison aus. Die FCB-Fans zeigen sich davon wenig begeistert und machen ihrem Ärger Luft.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen FCB-Präsident David Degen spricht Trainer Stephan Lichtsteiner öffentlich das Vertrauen aus und garantiert, dass dieser auch in der kommenden Saison Trainer bleibt.

Viele Fans reagieren in sozialen Medien kritisch auf die Aussagen und erinnern an verlorene Schlüsselspiele sowie an Ex-Trainer Ludovic Magnin.

Trotz der Kritik feiert Basel kurz nach Degens Interview einen 3:1-Sieg gegen Servette. Es ist Lichtsteiners vierter Erfolg als FCB-Coach. Mehr anzeigen

Vor dem Sieg gegen Servette setzte FCB-Präsident David Degen bei blue Sport ein klares Statement. «Wir stehen Vollgas hinter ihm», sagt er über Trainer Stephan Lichtsteiner. Und gibt ihm gar eine Jobgarantie: «Wir gehen auf jeden Fall mit ihm in die neue Saison.»

Bei den Fans sorgen die Aussagen des 43-Jährigen für Unmut. Einige machen ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. «Eine Lachnummer», schreibt ein User unter den Instagram-Post von blue Sport. «Hat Degen vergessen, dass er die drei wichtigsten Spiele verloren hat?», fragt ein User. Und ein weiterer giftet: «Er soll gleich mitgehen.»

«Gelaber ohne Ende»

Auch unter dem Facebook-Post von blue Sport finden sich viele Kritiker. «Gelaber ohne Ende», heisst es. Oder: «So wie an die Qualitäten von Magnin geglaubt wurde? Für mich keine glaubwürdige Aussage.» Immer wieder wird Ex-Trainer Ludovic Magnin erwähnt: «Ohje. Magnin hats besser gemacht.»

Zwischen den kritischen Kommentaren finden sich aber auch einige positive Äusserungen: «Gut gesagt. Wir stehen alle vollgas hinter euch», schreibt ein Facebook-User. Und auf Instagram lobt jemand: «Immerhin mal klare Worte vom Chef.»

Wetter-Aussagen polarisieren

Grösstenteils sind die Kommentare aber negativ. Auffällig: Viele Fans machen sich über Lichtsteiners Aussagen von vergangener Woche lustig, als er nach der Pleite in St. Gallen sagte, es sei zu warm gewesen.

Immerhin: Nach Degens Jobgarantie für Lichtsteiner, feiert dieser seinen vierten Sieg als FCB-Coach. Gegen Servette gewinnt Basel mit 3:1. Balsam für die zuletzt gekränkte Bebbi-Seele.