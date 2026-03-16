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Heftige Online-Reaktionen FCB-Fans wüten nach Degen-Interview

Björn Lindroos

16.3.2026

FCB-Boss Degen: «Wir stehen Vollgas hinter Lichtsteiner»

FCB-Boss Degen: «Wir stehen Vollgas hinter Lichtsteiner»

15.03.2026

Vor dem Servette-Spiel sprach David Degen seinem Trainer Stephan Lichtsteiner bei blue Sport eine Jobgarantie für nächste Saison aus. Die FCB-Fans zeigen sich davon wenig begeistert und machen ihrem Ärger Luft.

Björn Lindroos

16.03.2026, 11:23

16.03.2026, 13:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • FCB-Präsident David Degen spricht Trainer Stephan Lichtsteiner öffentlich das Vertrauen aus und garantiert, dass dieser auch in der kommenden Saison Trainer bleibt.
  • Viele Fans reagieren in sozialen Medien kritisch auf die Aussagen und erinnern an verlorene Schlüsselspiele sowie an Ex-Trainer Ludovic Magnin.
  • Trotz der Kritik feiert Basel kurz nach Degens Interview einen 3:1-Sieg gegen Servette. Es ist Lichtsteiners vierter Erfolg als FCB-Coach.
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Vor dem Sieg gegen Servette setzte FCB-Präsident David Degen bei blue Sport ein klares Statement. «Wir stehen Vollgas hinter ihm», sagt er über Trainer Stephan Lichtsteiner. Und gibt ihm gar eine Jobgarantie: «Wir gehen auf jeden Fall mit ihm in die neue Saison.»

Bei den Fans sorgen die Aussagen des 43-Jährigen für Unmut. Einige machen ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. «Eine Lachnummer», schreibt ein User unter den Instagram-Post von blue Sport. «Hat Degen vergessen, dass er die drei wichtigsten Spiele verloren hat?», fragt ein User. Und ein weiterer giftet: «Er soll gleich mitgehen.»

«Gelaber ohne Ende»

Auch unter dem Facebook-Post von blue Sport finden sich viele Kritiker. «Gelaber ohne Ende», heisst es. Oder: «So wie an die Qualitäten von Magnin geglaubt wurde? Für mich keine glaubwürdige Aussage.» Immer wieder wird Ex-Trainer Ludovic Magnin erwähnt: «Ohje. Magnin hats besser gemacht.» 

Jobgarantie für Lichtsteiner. FCB-Boss Degen: «Jeder Mensch macht Fehler, aber wir stehen Vollgas hinter ihm»

Jobgarantie für LichtsteinerFCB-Boss Degen: «Jeder Mensch macht Fehler, aber wir stehen Vollgas hinter ihm»

Zwischen den kritischen Kommentaren finden sich aber auch einige positive Äusserungen: «Gut gesagt. Wir stehen alle vollgas hinter euch», schreibt ein Facebook-User. Und auf Instagram lobt jemand: «Immerhin mal klare Worte vom Chef.»

Wetter-Aussagen polarisieren

Grösstenteils sind die Kommentare aber negativ. Auffällig: Viele Fans machen sich über Lichtsteiners Aussagen von vergangener Woche lustig, als er nach der Pleite in St. Gallen sagte, es sei zu warm gewesen.

Immerhin: Nach Degens Jobgarantie für Lichtsteiner, feiert dieser seinen vierten Sieg als FCB-Coach. Gegen Servette gewinnt Basel mit 3:1. Balsam für die zuletzt gekränkte Bebbi-Seele.

Basel – Servette 3:1

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