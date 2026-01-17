Daniliuc über seine Winterpause: «Ich habe beim Essen nicht verzichtet» FCB-Verteidiger Aleksandar Daniliuc und Trainer Ludovic Magnin sprechen bei blue Sport über ihre Weihnachten, den Bussenkatalog für Übergewicht – und die Angst vor der Waage. 16.01.2026

Gut für die Vorbereitung ist schlecht für die Mannschaftskasse: Trotz Weihnachts-Schlemmerei ist kein FCB-Profi mit Übergewicht aus der Winterpause eingerückt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Viele Klubs haben Geldstrafen im Bussenkatalog, falls Fussballprofis nach den Ferien mit Übergewicht wieder ins Training einsteigen. So auch der FC Basel.

Je nach Anzahl Kilos, würde die Höhe der Busse festgelegt, sagt Ludovic Magnin. Nach diesen Weihnachtsferien gab's keinen Franken in die Mannschaftskasse. Zum Zunehmen war trotz Festtage gar keine Zeit.

FCB-Abwehrboss Flavius Daniliuc war verwundert, dass er den den Test so gut abgeschlossen habe wie vor der Pause. Dies, obwohl er sich nicht zurückgehalten hat. «Bei uns gab es als Weihnachts-Menu Suppe, Salat und verschiedene Vorspeisen. Als Hauptgericht Shawarma und als Dessert Tiramisu.» Mehr anzeigen

Basels Abwehrboss Flavius Daniliuc kommt ins Schwärmen, als blue Sport ihn im Trainings-Camp in Marbella auf die Festtage und das Weihnachts-Menü bei der Familie Daniliuc anspricht. «Bei uns bereitet Mama alles vor, sie ist die Chefin, die Königin. Es gibt Suppe, Salat und verschiedene Vorspeisen. Als Hauptgericht Shawarma und als Dessert Tiramisu.»

Er habe sich nicht zurückgehalten, sondern zugeschlagen, sagt Daniliuc, «dafür waren es in den letzten Monaten zu viele Spiele, zu viel Aufopferung.» Danach hat er jedoch Läufe absolviert und ist ins Gym gegangen. «Wenn man in dieses Trainingslager unvorbereitet kommt, wird man das auf jeden Fall zu spüren bekommen.»

Man habe den Spielern bewusst die ersten Tage frei gegeben, sagt Carlos Menéndez, der Athletiktrainer des FC Basel, «für den zweiten Teil haben wir sechs Zeitfenster vorgeschlagen, in welchen sie sich für mindestens drei und höchstens sechs Trainingseinheiten entscheiden konnten.»

«Die mentale Frische ist uns dieses Jahr sehr wichtig»

Die richtige Dosierung sei entscheidend, jeder Spieler reagiere anders, sagt Menéndez. Trainer Ludovic Magnin: «Wir hatten eine intensive Zeit gehabt mit 30 Spielen vor Weihnachten. Deswegen haben wir entschieden, dass die mentale Frische sehr wichtig ist und dass wir so wenig obligatorische Einheiten wie möglich über Weihnachten und Neujahr machen.»

Zum Trainingsauftakt müssen die Spieler dann zu einem Test antraben, da werden dann allerlei Daten genommen – das Gewicht ist längst nicht das einzige, was überprüft wird. Daniliuc: «Ich habe den Test tatsächlich genauso gut abgeschlossen wie vor der Pause. Ich dachte erst, dass ich mit ein, zwei Kilos mehr zurückkomme, weil ich mehr ins Gym gegangen und mehr Oberkörper trainiert habe. Aber mein Kampfgewicht ist noch dasselbe wie vor Weihnachten.»

Kein einziger FCB-Spieler ist mit Übergewicht eingerückt, demzufolge gibts auch kein Geld für die Mannschaftskasse. «Beim FC Basel gibts eine Geldbusse für Übergewicht», sagt Trainer Ludovic Magnin, «aber die Pause war auch viel kürzer als sonst. Wäre jemand jetzt mit Übergewicht zurückgekommen, hätte er es ernsthaft übertreiben müssen.»

Einer seiner ehemaligen Mitspieler hätte dies mit Sicherheit trotz verkürzter Weihnachtspause dennoch geschafft. Der brasilianische Kugelblitz Ailton, mit dem Magnin zusammen 2004 mit Werder Bremen deutscher Meister geworden ist, füllte jeweils nach den Weihnachtsferien die Mannschaftskasse. Magnin lacht und sagt: «Erstmal musst du wissen, dass Ailton beim Trainingsstart eigentlich gar nie da gewesen ist. Er hat immer eine Woche oder zwei länger Ferien gemacht. Da hatte er jeweils noch zwei Wochen länger Zeit zum Essen. Als er dann wieder ins Training eingestiegen ist, war er nicht mehr der Kugelblitz, sondern einfach nur noch die Kugel.»

