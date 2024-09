Die Fans des FC Basel werden nicht so schnell ins Tourbillon zurückkehren. Bild: Keystone

Nach den Auseinandersetzungen vor dem Super-League-Spiel zwischen Sion und Aarau sperren die Behörden für das nächste FCB-Auswärtsspiel im Wallis den Gästesektor. Der FCB zeigt sich vom Urteil irritiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den Ausschreitungen vom 31. August vor dem Spiel zwischen Sion und dem FC Basel sprechen die Behörden nun eine Strafe aus. Der Gästesektor wird für das nächste FCB-Auswärtsspiel in Sion gesperrt.

Die Basler Anhängerschaft steht zudem bis zur Winterpause «unter verschärfter Beobachtung».

Der FCB reagiert mit einer Stellungnahme auf das Urteil und schreibt: «Der FC Basel 1893 nimmt den Entscheid zur Kenntnis, erachtet das behördliche Vorgehen aber als fragwürdig.» Mehr anzeigen

Ende August kommt es im Vorfeld der Super-League-Partie zwischen Sion und dem FC Basel zu Ausschreitungen in der Sittener Innenstadt. Zwei Gruppierungen von je rund 30 Personen gehen Stunden vor Anpfiff aufeinander los. Zu dem Zeitpunkt ist der Extrazug der Basler Fans noch gar nicht im Wallis angekommen. Dennoch hat der Vorfall für die FCB-Fans Konsequenzen.

Am Mittwoch geben die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) bekannt, den Gästesektor beim nächsten Basler Auswärtsspiel in Sion zu sperren. «Inzwischen ist gesichert, dass die Aggressionen von Basler Anhängern provoziert worden sind», begründen die Behörden ihre Massnahme in einer veröffentlichten Mitteilung.

Der FC Basel soll gemäss Mitteilung seine Fans davon abhalten, zu diesem Spiel nach Sitten zu reisen. Zudem drohe dem FCB bei weiteren Verstössen eine Schliessung der Muttenzerkurve für ein Heimspiel. «Die Basler Anhängerschaft steht bis zur Winterpause unter verschärfter Beobachtung.»

FCB kritisiert: «Kollektivstrafen sind nicht zielführend»

Der FCB verurteilt den Vorfall, zeigt sich vom Urteil aber irritiert. «Der FC Basel 1893 nimmt den Entscheid zur Kenntnis, erachtet das behördliche Vorgehen aber als fragwürdig», heisst es auf der Vereinswebseite. Der Klub sei über keinerlei Begründungen für den Entscheid informiert worden. «Es ist nicht nachvollziehbar, dass gemäss dem aktuellen Entscheid nun unschuldige FCB-Fans für einen Vorfall bestraft werden sollen, der sich weit über eine Stunde vor Eintreffen des Extrazuges und somit nachweislich ohne Beteiligung der gemeinsam anreisenden FCB-Supporter zugetragen hat», schreibt der FCB weiter.

Aus diesen Gründen bekomme das Urteil «unweigerlich den Anschein von behördlicher Willkür und von Aktionismus, was es für den FC Basel unmöglich macht, eine derart kontraproduktive Massnahme zu unterstützen.» Und weiter: «Der nun gefällte Entscheid der Gästesektor-Sperrung bestätigt leider die Tendenz seitens der Behörden, die zuletzt öfters einseitig in Richtung pauschale Kriminalisierung von Fussballfans ging.»

Die nun verabschiedete Massnahme empfindet der FCB deshalb als Kollektivstrafe – und hält fest: «Angesichts der sich dadurch verhärtenden Fronten hofft der FC Basel 1893, dass der Dialog mit den Behörden schnellstmöglich wieder konstruktiver wird und diese zur Erkenntnis gelangen, dass Kollektivstrafen nicht zielführend sind.»

