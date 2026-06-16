FCB-Walter mit Update zum Stadion-Brand: «Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet» Nach dem Brand im April sind die Sanierungsarbeiten im St. Jakob-Park in vollem Gang. FCB-Medienchef Simon Walter gibt im Gespräch mit blue Sport ein Update. 16.06.2026

Zwei Monate nach dem Brand im St. Jakob-Park gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den Sanierungsarbeiten und erklärt, wieso der Zeitpunkt der Rückkehr in die Heimkabine noch ungewiss ist.

Jüri Christen, Stefan Eggli Luca Betschart

Gut zwei Monate nach dem Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den laufenden Sanierungs- und Wiederaufbauarbeiten.

«Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet, es waren interne und externe Leute involviert», erklärt Walter. «Die Mannschaft ist jetzt zurück im Kabinentrakt. Zwar noch nicht im eigenen, sondern im ehemaligen Gastkabinentrakt. Aber wir konnten den Trainingsbetrieb in den gewohnten Räumen wieder aufnehmen.»

Rückkehr in die Heimkabine bis Ende Jahr?

Während man die betroffenen Räumlichkeiten im Gastkabinentrakt mit Hilfe von spezialisierten Firmen reinigen und entrussen kann, ist die Heimkabine nicht mehr zu retten. «Die Hauptproblematik ist, dass Trakt A, wo der FCB drin war, komplett zerstört ist. Da hat man einen Totalschaden und musste bis auf die Grundmauern zurückgebaut werden. Da wird es auch noch bauliche Veränderungen geben», so Walter.

So dürfte es noch Monate dauern, bis der FCB in seine ursprüngliche Kabine zurückkehren kann. «Stand jetzt ist noch nicht ganz klar, wie lange es gehen wird. Sicher ist, dass wir den Meisterschaftsstart nicht in den alten Räumlichkeiten aufnehmen können», stellt der Medienchef klar. «Wir rechnen, dass es eher bis Ende Jahr geht, bis wir wieder zwei komplett getrennte Bereiche haben.»

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Der FC Basel 1893 arbeitet weiterhin mit Hochdruck daran, die Auswirkungen des Brandereignisses im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks… pic.twitter.com/04GF2MlCxX — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 16, 2026

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