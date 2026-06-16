Zwei Monate nach dem Brand im St. Jakob-Park gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den Sanierungsarbeiten und erklärt, wieso der Zeitpunkt der Rückkehr in die Heimkabine noch ungewiss ist.
Gut zwei Monate nach dem Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den laufenden Sanierungs- und Wiederaufbauarbeiten.
«Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet, es waren interne und externe Leute involviert», erklärt Walter. «Die Mannschaft ist jetzt zurück im Kabinentrakt. Zwar noch nicht im eigenen, sondern im ehemaligen Gastkabinentrakt. Aber wir konnten den Trainingsbetrieb in den gewohnten Räumen wieder aufnehmen.»
Rückkehr in die Heimkabine bis Ende Jahr?
Während man die betroffenen Räumlichkeiten im Gastkabinentrakt mit Hilfe von spezialisierten Firmen reinigen und entrussen kann, ist die Heimkabine nicht mehr zu retten. «Die Hauptproblematik ist, dass Trakt A, wo der FCB drin war, komplett zerstört ist. Da hat man einen Totalschaden und musste bis auf die Grundmauern zurückgebaut werden. Da wird es auch noch bauliche Veränderungen geben», so Walter.
So dürfte es noch Monate dauern, bis der FCB in seine ursprüngliche Kabine zurückkehren kann. «Stand jetzt ist noch nicht ganz klar, wie lange es gehen wird. Sicher ist, dass wir den Meisterschaftsstart nicht in den alten Räumlichkeiten aufnehmen können», stellt der Medienchef klar. «Wir rechnen, dass es eher bis Ende Jahr geht, bis wir wieder zwei komplett getrennte Bereiche haben.»