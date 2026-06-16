  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Medienchef mit Update nach Brand Deshalb bleibt der FC Basel auch zum Saisonstart ohne Heimkabine

Luca Betschart

16.6.2026

FCB-Walter mit Update zum Stadion-Brand: «Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet»

FCB-Walter mit Update zum Stadion-Brand: «Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet»

Nach dem Brand im April sind die Sanierungsarbeiten im St. Jakob-Park in vollem Gang. FCB-Medienchef Simon Walter gibt im Gespräch mit blue Sport ein Update.

16.06.2026

Zwei Monate nach dem Brand im St. Jakob-Park gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den Sanierungsarbeiten und erklärt, wieso der Zeitpunkt der Rückkehr in die Heimkabine noch ungewiss ist. 

,

Jüri Christen, Stefan Eggli

16.06.2026, 15:13

16.06.2026, 15:23

Gut zwei Monate nach dem Brand im Kabinentrakt des St. Jakob-Parks gibt FCB-Medienchef Simon Walter im Gespräch mit blue Sport ein Update zu den laufenden Sanierungs- und Wiederaufbauarbeiten.

«Es wurde sieben Tage in der Woche gearbeitet, es waren interne und externe Leute involviert», erklärt Walter. «Die Mannschaft ist jetzt zurück im Kabinentrakt. Zwar noch nicht im eigenen, sondern im ehemaligen Gastkabinentrakt. Aber wir konnten den Trainingsbetrieb in den gewohnten Räumen wieder aufnehmen.»

Neue Erkenntnisse. Der FC Basel veröffentlicht Bilder des Brandes in der Joggeli-Garderobe

Neue ErkenntnisseDer FC Basel veröffentlicht Bilder des Brandes in der Joggeli-Garderobe

Rückkehr in die Heimkabine bis Ende Jahr?

Während man die betroffenen Räumlichkeiten im Gastkabinentrakt mit Hilfe von spezialisierten Firmen reinigen und entrussen kann, ist die Heimkabine nicht mehr zu retten. «Die Hauptproblematik ist, dass Trakt A, wo der FCB drin war, komplett zerstört ist. Da hat man einen Totalschaden und musste bis auf die Grundmauern zurückgebaut werden. Da wird es auch noch bauliche Veränderungen geben», so Walter. 

So dürfte es noch Monate dauern, bis der FCB in seine ursprüngliche Kabine zurückkehren kann. «Stand jetzt ist noch nicht ganz klar, wie lange es gehen wird. Sicher ist, dass wir den Meisterschaftsstart nicht in den alten Räumlichkeiten aufnehmen können», stellt der Medienchef klar. «Wir rechnen, dass es eher bis Ende Jahr geht, bis wir wieder zwei komplett getrennte Bereiche haben.»

Das könnte dich auch interessieren

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

FCB-Coach Lichtsteiner scherzt: «Es gibt auch Gelbe Karten gegen WM-Trainer»

16.06.2026

Meistgelesen

FBI verhindert Anschlag auf Trump mit Sprengstoff-Drohnen und Scharfschützen
Jetzt kommt das Rentenalter 70 auf den Tisch
Trump-Sender blamiert sich – plötzlich liegt Frankreich in der Schweiz
Zu Fuss von Katar in den Iran: Trump blamiert sich erneut mit Geografie-Unkenntnis
Trumps erster Auftritt in Evian lässt das Netz explodieren

Mehr Super League

Déjà-vu bei den Grasshoppers. GC soll noch diese Woche verkauft werden – die Besitzer werden wieder chinesisch

Déjà-vu bei den GrasshoppersGC soll noch diese Woche verkauft werden – die Besitzer werden wieder chinesisch

Austria Lustenau statt FCB. Dion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich

Austria Lustenau statt FCBDion Kacuri wechselt leihweise nach Österreich

Transfer offiziell. Jonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Transfer offiziellJonas Omlin kehrt zum FC Basel zurück

Thun setzt auf SFV-U20-Coach. Fringer über Privitelli: «Das ist eine überraschende Wahl»

Thun setzt auf SFV-U20-CoachFringer über Privitelli: «Das ist eine überraschende Wahl»

Die Top-5 im Video. Shaqiri, Di Giusto, Filet – welches ist das Tor des Jahres 2025/26?

Die Top-5 im VideoShaqiri, Di Giusto, Filet – welches ist das Tor des Jahres 2025/26?