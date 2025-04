Präsident David Degen und sein FCB müssen am kommenden Montag gegen Yverdon mit weniger Zuschauern klarkommen. KEYSTONE

Ein Teil der Muttenzerkurve bleibt nach dem Angriff von FCB-Risikofans auf Anhänger des FCZ beim nächsten Heimspiel geschlossen. Der FC Basel verurteilt den Entscheid der Behörden und will juristisch vorgehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am vergangenen Samstag griffen Risikofans des FC Basel Anhänger des FC Zürich an, nach dem der FCB im Letzigrund mit 4:0 gewann.

Am Mittwochmorgen teilten die Behörden mit: Der untere Teil der Muttenzerkurve bleibt beim nächsten Heimspiel gegen Yverdon geschlossen und der Ticketverkauf muss sofort eingestellt werden.

Wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Strafe stellt sich der FCB vehement gegen den Entscheid. Mit solchen Strafen liessen sich «absolut zu verurteilende Einzelfälle wie jener am Samstagabend in Zürich» nicht verhindern.

Dass die Verantwortung für Verfehlungen von Dritten «vollständig» auf den FCB abgeschoben werde, kritisiert der Klub. Mehr anzeigen

Nach einem Angriff von knapp 50 Risikofans des FC Basel auf Anhänger des FC Zürich bleibt der untere Teil der Basler Muttenzerkurve beim kommenden Heimspiel gegen Yverdon Sport geschlossen. Die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektor*innen (KKJPD) teilte am Mittwochmorgen die Sektor-Sperre mit.

Dem FC Basel gefällt das Strafmass nicht. «Der FCB stellt sich vehement gegen solch verfassungswidrige Kollektivstrafen und wird – trotz der leicht reduzierten Strafe in Form einer Teil-Sektorsperre (Sektor D-Parket bleibt geschlossen, Sektor D-Balkon geöffnet, d.Red.) – entschlossen juristisch dagegen vorgehen», schreibt der Klub am Mittwochmittag wenige Stunden nach Bekanntgabe der Sektor-Sperre.

Der FCB betont in der Mitteilung, dass er Fangewalt jeglicher Art aufs Schärfste verurteile. Die verhängte Kollektivstrafe lehne der Klub aber aus rechtlicher, ethischer und moralischer Sicht entschieden ab. Das Kaskadenmodell würde auf «pauschale Kriminalisierung von Fussballfans, Kausalhaftung sowie Kollektivstrafen» setzen. Aus diesen Gründen sei dieses Modell «nicht akzeptabel».

Wie der FCB schreibt, liessen sich «absolut zu verurteilende Einzelfälle wie jener am Samstagabend in Zürich» mit solchen Strafen nicht verhindern. «Die in diesem Fall erneut angewandte Kausalhaftung ist stossend, weil nach Schweizer Recht in der Regel ein Verschulden für das Begründen einer Haftung vorausgesetzt ist.» Gemäss FCB habe es laut Medienberichten bei den Ausschreitungen keine Verletzten gegeben.

Dass die Verantwortung für Verfehlungen von Dritten «vollständig» auf den FCB abgeschoben werde, kritisiert der Klub. Man habe als Verein ausserhalb seines Stadionperimeters keine Einflussmöglichkeiten auf das Verhalten einzelner Personen.

Der FC Basel will mit Behörden neue Wege einschlagen

Nebst der Teilsektor-Sperre müssen die Basler auch einen sofortigen Verkaufsstopp der Tickets für das Yverdon-Spiel hinnehmen. «Der FCB selbst erleidet dadurch einen empfindlichen finanziellen Schaden und die Aktion der gewaltbereiten Personen in Zürich verursacht für alle Beteiligten ausschliesslich Aufwand und Ärger.»

Der FCB verlangt in seinem Schreiben «endlich eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden und das Einschlagen neuer Wege zur Lösungsfindung, um gewaltbereite und gewalttätige Einzelpersonen im Rahmen der Einzeltäterverfolgung konsequent identifizieren und bestrafen zu können».

Trotz der Stellungnahme wird der FCB am Montagabend gegen Yverdon vor weniger Zuschauern spielen müssen, als gehofft. Anpfiff ist um 16:30 Uhr. blue Sport überträgt die Partie live.

FC Basel 1893 - Yverdon Sport FC Mo 21.04. 15:55 - 20:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - Yverdon Sport FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 5T 1h 24min 56sek